Beim diesjährigen Deutschen Digital Award wurde Kaufland gleich mehrfach ausgezeichnet. Für die K-Pop Kampagne "Watch out for the K" aus dem vergangenen Jahr erhielt das Unternehmen zweimal den goldenen Award in den Kategorien "Cross Media Campaign" und "Social Media Campaign". Die NFT-Refresh-Aktion wurde ebenfalls in zwei Kategorien, "Digital...

Den vollständigen Artikel lesen ...