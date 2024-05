Was die Saison für Beeren in der spanischen Provinz Huelva angeht, befinden sich Himbeeren und Blaubeeren auf dem Höhepunkt ihrer Vermarktungsperiode. Während die Preise für Letztere bei dem Erzeuger derzeit stabil sind, erleiden Erstere deutliche Rückgänge, berichtet FyH.es. Bildquelle: Pixabay Die mit Beeren bepflanzte Gesamtfläche in der Provinz Huelva...

Den vollständigen Artikel lesen ...