USD/JPY steckt in einer engen Spanne fest, während der US-Dollar konsolidiert - Der US-Dollar bleibt an der Seitenlinie, obwohl die US-Notenbank weiterhin eine hawkische Zinsprognose abgibt - Die Anleger warten auf den S&P Global EMI der USA und den nationalen Verbraucherpreisindex Japans - Das Paar USD/JPY zeigt am Montag im europäischen Handel ...

