Kiew - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist am Dienstag zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Bei ihrer Ankunft sagte sie der Ukraine die Solidarität Deutschlands zu. Die Reise war im Vorfeld aus Sicherheitsgründen nicht angekündigt worden.



Die Grünen-Politikerin forderte vor Ort unter anderem mehr Luftabwehr. Dies sei nötig, "um die Ukraine vor dem russischen Raketen- und Drohnenhagel zu schützen", so Baerbock. Zur aktuellen Lage sagte sie, dass diese sich mit der russischen Offensive in der Region Charkiw noch einmal "dramatisch zugespitzt" habe.



Medienberichten zufolge soll bei der Reise ursprünglich auch ein Besuch in Charkiw geplant gewesen sein. Aus Sicherheitsbedenken wurde dieser aber abgesagt.

