DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STELLANTIS - Der Opel-Mutterkonzern Stellantis bleibt dabei, in Europa im Jahr 2030 nur noch vollelektrische Fahrzeuge verkaufen zu wollen, sagt Stellantis-Europachef Uwe Hochgeschurtz im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Bis 2030 bieten wir nur noch Elektrofahrzeuge auf den europäischen Märkten an, das ist ein ganz wichtiges Ziel. Das ändern wir nicht", so Hochgeschurtz. Von der Unsicherheit am Markt und der Strategieanpassung der Wettbewerber zeigt sich der frühere Opel-Chef weithin unbeeindruckt. "Das Elektroauto ist das viel bessere Auto." Es sei klimafreundlicher, geräuscharmer und in Summe "der größte technologische Fortschritt, den die Automobilindustrie gemacht hat in den letzten Dekaden". Auch Reichweite und Ladezeit verbesserten sich mit großen Schritten. "Es ist doch in unser aller Interesse, unsere Klimapläne einzuhalten." (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

PICNIC - Der niederländische Lebensmittellieferdienst Picnic, bislang in 150 deutschen Städten vertreten, will künftig in Deutschland auch ganze Gerichte per Kochboxen zum Kauf anbieten, sagt Mitgründer Frederic Knaudt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zielgruppe seien Eltern mit wenig Zeit für Einkauf und Kochen, das Geschäft will er über einen niedrigeren Preis als die Konkurrenz und den Verzicht auf Abonnements lukrativer machen. Damit bekommen Unternehmen wie Hellofresh neue Konkurrenz in Deutschland. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

May 21, 2024

