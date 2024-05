Die Zielsetzung: Unternehmen dabei zu helfen, ihr volles Omnichannel-Potenzial auszuschöpfen. Summit Partners unterstützt mit dieser Investition die internationale Expansion des Unternehmens und fördert den Ausbau von OneStock als einen der weltweiten Branchenführer der OMS- Branche.

OneStock SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Order Management Systemen (OMS), kündigte heute eine Investition in Höhe von 72 Millionen US-Dollar des globalen Growth Equity Investors Summit Partners an.

Im Jahr 2015 gründeten Romulus Grigoras, CEO, und Benoit Baccot, CTO, OneStock, mit dem Ziel Retailern und Brands dabei zu helfen, die zunehmenden Herausforderungen im Omnichannel-Retail zu bewältigen und das allgemeine Einkaufserlebnis zu verbessern. Die Cloud-native Lösung des Unternehmens bietet eine zentrale Plattform für das Management der End-to-End-Bestellabwicklung und eine zuverlässige Transparenz, die es Retailern ermöglicht, ihren Kunden ein nahtloses Erlebnis nach dem Motto "überall kaufen, überall liefern, überall zurückgeben" zu bieten.

"OneStock hat sich von Anfang an der Entwicklung intelligenter und nachhaltiger Einkaufserlebnisse verschrieben, und unsere Partnerschaft mit Summit Partners markiert ein aufregendes neues Kapitel für uns, das unser langfristiges Streben nach Innovation und Wachstum im Bereich der Retail-Technologie bekräftigt.", erklärte Romulus Grigoras. "Mit der Unterstützung von Summit Partners und ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich Retail-Technologie können wir unser Wachstum noch weiter beschleunigen. Unser Ziel ist es, die weltweite Nummer eins im Bereich OMS zu werden."

OneStock hat in den letzten Jahren ein stabiles und profitables Wachstum verzeichnet und seine Umsätze seit 2021 um das 2,5-fache steigern können. Das Unternehmen hat seine OMS-Lösung in zahlreichen großen Unternehmen in verschiedenen Branchen eingeführt, von der Luxusbranche über Kfz-Teile, Tiernahrung und Möbel bis hin zu traditionellen B2C-Retailern, Franchising-Netzwerken und B2B-Commerce. Heute nutzen mehr als 100 internationale Retailer und Brands in 25 Ländern OneStocks OMS und wickeln über die Plattform jährlich Bestellungen im Wert von über 2,5 Milliarden Euro ab. Zu den Kunden von OneStock gehören unter anderem Yves Rocher, WHSmith, Intersport, ManoMano und S.Oliver.

"Angesichts der zunehmenden Anzahl an Online- und Offline-Verkaufskanälen und der immer anspruchsvoller werdenden Erwartungen der Verbraucher auf sofort verfügbare Produkte und eine reibungslose Abwicklung, sind wir der Meinung, dass ein modernes OMS zu einem der wichtigsten Bestandteile der Lieferkette geworden ist. Unserer Ansicht nach hat OneStock die benutzerfreundlichste, skalierbarste und differenzierteste Cloud-native OMS-Lösung entwickelt, die dabei unterstützt, besser zu planen, schneller zu wachsen, mehr zu verkaufen und weniger zu verschwenden", sagte Steffan Peyer, Managing Director bei Summit Partners, der dem OneStock Board of Directors beitreten wird.

Diese neuen finanziellen Mittel werden verwendet, um die internationale Expansion von OneStock, insbesondere auf dem US-amerikanischen Markt, voranzutreiben und die Vision des Unternehmens von einer nahtlosen und unkomplizierten Bestellabwicklung im Handel voranzutreiben. OneStock ist stolz darauf, Adobe Gold Partner, einer der wenigen MACH-zertifizierten OMS-Anbieter in der MACH Alliance und das erste OMS mit einer offiziellen Integration mit Shopify zu sein. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, das am einfachsten zu integrierende OMS auf dem Markt zu bieten, indem es seine Partnerbeziehungen ausbaut, das umfassende Angebot an Integrationen im OneStock Extensions Portal erweitert und seine Plattform bald für externe Agenturen und Kunden öffnet, die zusätzliche Erweiterungen für bestimmte Anwendungsfälle und Branchen entwickeln möchten. Darüber hinaus plant das Unternehmen, die Produktentwicklung in einer Reihe von Bereichen zu beschleunigen, darunter B2B, KI und im Bereich Kreislaufwirtschaft.

"OneStock ist in der Retail-Branche für seine beeindruckenden Innovationen bekannt, darunter zählen wir natürlich innovative Funktionen wie die Gamification von Ship from Store, seine leistungsstarke Business Intelligence Suite und eine der ausgefeiltesten Delivery Promise-Lösungen auf dem Markt.", sagte Nik Ohri, Vice President bei Summit Partners, der auch dem OneStock Board of Directors beitreten wird.

"Wir freuen uns, mit einem so erfahrenen Team zusammenzuarbeiten, und insbesondere Romulus und Benoit dabei zu unterstützen, Ziele und Visionen voranzutreiben und die Reichweite von OneStock weltweit zu vergrößern."

Herr Grigoras fügte hinzu: "Ich möchte mich ganz herzlich beim gesamten OneStock-Team sowie bei all unseren Partnern und Kunden bedanken, deren harte Arbeit und Mitwirkung entscheidend dazu beigetragen haben, dass OneStock diesen unglaublichen Meilenstein erreichen konnte. Wir werden auch weiterhin den Erfolg unserer Kunden unterstützen, um die Zukunft des Handels zu gestalten!"

Über OneStock

OneStock wurde 2010 gegründet und hat sich seither auf dem europäischen Markt als einer der führenden Omnichannel-Software-Anbieter behauptet. Mit OneStocks agiler OMS-Lösung sind Retailer in der Lage, sämtliche Lagerbestände digital zu vereinen, um die Verfügbarkeitsrate ihrer Artikel im Store als auch im Onlineshop zu maximieren. Mit Onstocks OMS-Lösung können Retailer ihre Versandkosten optimieren, ihren CO2-Fußabdruck verringern und ihren Kunden ein einzigartiges Online- und In-Store-Shopping-Erlebnis (mit Szenarien wie Ship From Store, Click und Collect, Retourenmanagement, Lieferversprechen usw.) bieten. Heute begleitet OneStock über 70 Retailer in der Luxus-(LVMH), Fashion- (s.Oliver, ba&sh, Pepe Jeans usw.), Beautycare- (Yves Rocher, The Perfume Shop, usw.), DIY- (Mano Mano), Gartencenter- (Truffaut) oder auch Spielzeugbranche (Oxybul,). Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.onestock-retail.com/de/.

Über Summit Partners

Summit Partners wurde 1984 gegründet und ist eine global tätige Investmentgesellschaft, die ihr Kapital in Wachstumsaktien, festverzinsliche Wertpapiere und Aktien investiert. Das Unternehmen investiert in mehr als 550 Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen und anderen Branchen mit hohem Wachstumspotenzial. Zu den wichtigsten Investitionen in den Bereichen Retail-Technologie und Marketing-Technologie gehören RELEX, Akeneo, Klaviyo, Optimove, Later und Mi9 Retail. Summit Partners verfügt über Niederlassungen in Nordamerika und Europa und investiert in Unternehmen auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.summitpartners.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

