Allschwil - Stabwechsel beim angeschlagenen Biotech-Unternehmen Idorsia: Finanzchef Muller übernimmt den Chefposten vom bisherigen CEO und Firmengründer Clozel. Wenig überraschend sind derweil die definitiven Ergebnisse für das vierte Quartal 2023 und das erste Quartal 2024. Der bisherige CFO André C. Muller übernimmt per 13. Juni den Chefposten. Er ist seit der Gründung als Finanzchef für das Unternehmen tätig, wie Idorsia am Dienstag mitteilte. ...

