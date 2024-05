Ein Dubliner Luftfahrtunternehmen hat kürzlich seine Präsenz in Australien durch den Kauf eines lokalen Luftfrachtbetreibers ausgebaut und plant, seine erste umgebaute Boeing 737-800 Frachter in den australischen Inlands- und internationalen Märkten einzusetzen. Dieser Schritt stärkt die Dienstleistungen für Expressgutbetreiber und soll die Frachtkapazitäten des Unternehmens verbessern, das schon eine Flotte von BAe 146 betreibt und nun zusätzliche 737-800s hinzufügen möchte. Aktuell gehört es zu einem Verbund von Fluggesellschaften, der von ATR 72 Turboprop-Flugzeugen bis zur Boeing 747-400 eine breite Palette an Luftfahrzeugen aufweist und insbesondere Post- und Paketdienste auf globaler Ebene bedient.

Wachstum im Schatten der Kritik

Während das Unternehmen wächst, steht der Luftfahrtgigant Boeing [...]

Hier weiterlesen