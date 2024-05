Seit Wochen bewegt sich die Rheinmetall-Aktie in einer breiten Spanne zwischen rund 500 Euro und dem Allzeithoch bei 571,80 Euro. Nach dem starken Wochenauftakt am Montag geht der Blick der Anleger nun eher wieder nach oben. Die Privatbank Berenberg rückt derweil bereits die Präsidentschaftswahl in den USA in den Fokus.Analyst George McWhirter hat in einer neuen Studie die europäische Rüstungsbranche unter die Lupe genommen. Der Ausgang der Wahlen in den USA habe immense Bedeutung und gerade auch ...

