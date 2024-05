GIGABYTE Technology, ein führender IT-Innovator, steht an der Spitze der Weiterentwicklung globaler Industrien durch Cloud- und KI-Computing-Systeme und schafft durch Hardware-Innovationen ein besseres Nutzererlebnis. Auf der COMPUTEX 2024 stellt GIGABYTE bahnbrechende Produkte vor, die das Potenzial haben, die KI-Ära zu prägen.

Anknüpfend an den Erfolg des letzten Jahres, möchte GIGABYTE unter dem Motto "ACCEVOLUTION" seine Führungsposition im Bereich der künstlichen Intelligenz festigen, was sich in der steigenden Nachfrage nach Computing-Lösungen und in der Fähigkeit von GIGABYTE widerspiegelt, "die nächste Evolution zu beschleunigen". Mit seiner bisher größten Präsenz auf der COMPUTEX ist der Messestand von GIGABYTE der größte Stand für eine einzelne Marke. GIGABYTE präsentiert eine große Palette an Produkten, Lösungen und Anwendungen, die auf den KI-Trend zugeschnitten sind, und deckt die wichtigsten Techniktrends ab, darunter KI-Computing, erweiterte Konnektivität, zukünftige Mobilität, immersive Realität, Nachhaltigkeit und Innovation.

Die bemerkenswerten Fortschritte von GIGABYTE in der Entwicklung von KI-Servern in den letzten Jahren fanden große Beachtung, als das Unternehmen mit dem G593-SD0 den weltweit ersten und bislang einzigen NVIDIA-zertifizierten 5U-KI-Server vorstellte, der den HGX H100 8 x SXM5 effizient unterstützt. GIGABYTE erweitert sein Super-KI-Server-Angebot nun durch ARM-basierte KI-Server mit dem Superchip Grace Hopper der nächsten Generation, sowie durch KI-Server, die die AMD-Superchips MI300X GPU und MI300A APU der nächsten Generation unterstützen. Dieses Jahr wird GIGABYTE auf seinem Messestand neben dem verbesserten H200-Grafikprozessor und der von NVIDIA vorgestellten Blackwell-Architektur auch die neuesten High-Density-Server präsentieren, die mit Grafikprozessoren wie B100 und B200 kompatibel sind. Der mit Spannung erwartete GB200 wird auch in einem flüssigkeitsgekühlten Gehäuse als GB200 NVL72 zu sehen sein. Er fungiert als ein einziger massiver Grafikprozessor, der die 30-fache Inferenzleistung der gleichen Anzahl von H100-GPUs erreichen kann. Hier können die Besucher nicht nur diese Innovationen aus erster Hand erleben, sondern sich auch mit Fachleuten über die Zukunft der KI-Entwicklung und den Einsatz von Computern austauschen.

Da KI inzwischen allgegenwärtig wird, steigt die Computernachfrage in großen Rechenzentren und KI-Startups stark an. Auf der diesjährigen COMPUTEX präsentiert GIGABYTE den GIGA POD, eine skalierbare Rack-Integrationslösung, die für den Einsatz auf Rechenzentrumsebene entwickelt wurde. Zusätzlich zur Präsentation der umfassenden Hardware- und Software-Integration des GIGA POD und der Optimierungsumgebungen für das KI-Training werden die Vor-Ort-Demonstrationen die führende Leistung und die Flexibilität bei der Bereitstellung deutlich machen.

Die KI-Entwicklungsarbeit von GIGABYTE erstreckt sich auf GPU-Parallelcomputing, Datenspeicherung und Netzwerkübertragung in Rechenzentren. Die Kompetenz von GIGABYTE in Forschung und Entwicklung zeigt sich in branchenführenden thermischen und mechanischen Lösungen, während das modulare Design eine hohe Produktvielfalt ermöglicht und die Markteinführung beschleunigt. Auf dem Messestand finden sich Server für Cloud- und Edge-Computing, Hochleistungs- und High-Density-Speichersysteme sowie Computing-Optionen für KMUs und Kleinstunternehmen, darunter auch DIY-Server-Motherboards, die auf die KI-Entwicklung in verschiedenen Größenordnungen zugeschnitten sind.

Das grüne Computing bildet eine perfekte Ergänzung zur Weiterentwicklung der KI. Mit Innovationen wie Direct Liquid Cooling und Immersion Cooling, die umfassende Setups für Server und Serverschränke bieten, definiert das Unternehmen Leistung und Effizienz ganz neu. Durch sie werden Server mit den neuesten Chips von AMD, Intel und NVIDIA in die Lage versetzt, herkömmliche Grenzen für die Kühlung zu überschreiten, die Wärmeabführung und Rechendichte zu verbessern und gleichzeitig die Stabilität zu gewährleisten. Das Engagement von GIGABYTE für Nachhaltigkeit zeigt sich in den Immersionskühlungs-Lösungen, die technologische Fortschritte bei optimaler Energienutzung unterstützen.

GIGABYTE präsentiert sowohl robuste Trainingsmöglichkeiten für KI-Modelle als auch praktische KI-Anwendungen durch Embedded-Computer in Industriequalität. Die Vorführungen reichen von intelligenten Fabriken mit KI-gestützten Systemen für die maschinelle Bildverarbeitung und hochstabilen Embedded-Computern für die Fernsteuerung bis hin zu Retail-Bars, in denen Panel-PCs mit KI-Erkennung und Big-Data-Analyse kombiniert werden. Fortschritte bei der KI und der nächsten Generation von CPUs/GPUs unterstützen auch intelligente Automobilanwendungen und verbessern ADAS- und Telematikgeräte in Fahrzeugen.

Auf dem Consumer-PC-Markt ist GIGABYTE mit KI-fähigen Produkten wie Motherboards, Grafikkarten und KI-Gaming-Laptops führend. Diese Produkte verfügen über eine stabile KI-Rechenleistung und innovative Funktionen wie den AI Nexus im Gaming-Laptop AORUS 16X, der Anwendungen wie AI Power Gear und AI Boost bietet. Im KI-Erlebnisbereich auf unserem Messestand können die Besucher die neuesten KI-Anwendungen und Echtzeit-Interaktionen kennenlernen, beispielsweise NVIDIA ACE und ChatRTX, und sich so intensiv mit den neuesten KI-Technologien auseinandersetzen.

GIGABYTE bringt ein beeindruckendes Produktportfolio zur COMPUTEX mit und demonstriert damit seine Fähigkeit, die nächsten technologischen Entwicklungen in dieser sich wandelnden KI-Landschaft zu beschleunigen. Die Fülle der GIGABYTE-Computerlösungen, die durch die Konnektivität und Geschwindigkeit von Daten und KI angetrieben werden, können Unternehmen voranbringen und Einzelpersonen in die Lage versetzen, in dieser besonders schnell wachsenden und sich entwickelnden Zeit zu gedeihen.

