Usercentrics, führender Anbieter von Datenschutz- und Consent-Management-Lösungen, geht eine Partnerschaft mit Wix ein. Das Münchner Tech-Unternehmen verwaltet plattformübergreifend mehr als 5,2 Milliarden Nutzereinwilligungen pro Monat. Wix.com Ltd. (NASDAQ: WIX) ist ein führender Anbieter von SaaS-Website-Builder-Plattformen für die Erstellung, Verwaltung und den Ausbau einer globalen digitalen Präsenz. Gemeinsam bringen die beiden Unternehmen das Produkt Cookiebot for Wix by Usercentrics auf den App-Markt von Wix.

Cookiebot for Wix by Usercentrics ist eine Plug-and-Play-Lösung, die die Implementierung des Consent-Managements für Website-Betreiber vereinfacht und es ihnen ermöglicht, die Einhaltung von Datenschutzgesetzen wie der DSGVO zu gewährleisten.

Asaf Remler, Director of Strategic Partnerships bei Wix, sagt: "Wir freuen uns, mit Usercentrics zusammenzuarbeiten und unseren Nutzern eine einfach zu implementierende Lösung zu bieten, die die Einhaltung der Vorschriften erleichtert und Website-Betreibern mehr Möglichkeiten bietet. Gemeinsam setzen wir so einen neuen Standard für die Art und Weise, wie Wix-User die Einwilligung ihrer Nutzer verwalten. Dies bringt uns einen Schritt weiter auf unserem Weg, unser Produktangebot mit führenden Technologiepartnern zu erweitern."

Was Wix-Nutzer sowie Agenturen von Cookiebot for Wix by Usercentrics erwarten können

Cookiebot for Wix by Usercentrics bietet folgende Features:

Optimierte Einrichtung in wenigen einfachen Schritten, dann Aktivierung des Banners mit nur einem Klick Anpassbares Nutzererlebnis mit Designflexibilität, sodass der Consent-Banner zum Erscheinungsbild der Wix-Website passt; das Produkt unterstützt mehr als 47 Sprachen Informierte Entscheidungsfindung wird durch automatische Scan-Berichte unterstützt, sodass Website-Betreiber wissen, wo sie eine Einwilligung für welche Tracker und Komponenten benötigen Automatische Kategorisierung von Wix- und Drittanbieter-Apps direkt im Consent-Banner der Website Wettbewerbsvorteil in einem datenschutzorientierten Markt, der Wix-Kunden als Vorreiter in Sachen Datenschutz positioniert

Einhaltung globaler Datenschutzvorschriften leicht gemacht

Mehr als 1,7 Millionen Websites und Apps nutzen bereits die Lösungen von Usercentrics, um transparente Nutzererlebnisse zu bieten und Einwilligungen zu verwalten.

Felipe Iregui, Global Director Platform Partnerships bei Usercentrics, sagt: "Unsere Partnerschaft mit Wix macht Datenschutz und Consent-Management zu neuen Standards für Unternehmen und ihre Nutzer. Wix-User können nun von einer vertrauenswürdigen, einfach zu implementierenden Lösung für die Verwaltung von Nutzereinwilligungen profitieren."

Für weitere Informationen über Cookiebot for Wix by Usercentrics besuchen Sie den Wix APP Marketplace und laden Sie die App herunter.

Über Usercentrics

Usercentrics ist ein weltweiter Marktführer für Datenschutzlösungen. Wir ermöglichen es Unternehmen, Einwilligungen und Präferenzen von Nutzerinnen und Nutzern auf Websites und in Apps zu erfassen, zu verwalten und zu dokumentieren, um globale Datenschutzvorschriften einzuhalten.

