LONDON (Dow Jones)--Astrazeneca hat sich zum Ziel gesetzt, den Umsatz bis 2030 auf 80 Milliarden US-Dollar zu steigern, indem der Pharmakonzern seine Investitionen in Technologien und Plattformen erhöht. Der schwedisch-britische Pharmariese kündigte vor seinem Investorentag an, in den nächsten sechs Jahren 20 neue Medikamente zu entwickeln und erwartet in allen Therapiebereichen ein deutliches Wachstum.

Um das Umsatzziel zu erreichen, strebt das Unternehmen bis 2026 eine operative Kerngewninnmarge im mittleren 30-Prozent-Bereich an. Nach 2026 wird die operative Kerngewinnmarge von der Entwicklung des Portfolios beeinflusst, das Margenziel bleibt jedoch mindestens im mittleren 30-Prozent-Bereich. Nach 20230 erwartet Astrazeneca ein nachhaltiges Wachstum.

Das Unternehmen erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 45,81 Milliarden US-Dollar und einen Kerngewinn pro Aktie - seine bevorzugte Kennzahl - von 7,26 Dollar.

Im vergangenen Monat berichtete Astrazeneca über einen Anstieg seiner wichtigsten Kennzahlen und bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr. Der Quartalsumsatz stieg um 19 Prozent auf 12,68 Milliarden Dollar und der Kerngewinn pro Aktie um 13 Prozent auf 2,06 Dollar. Für das Gesamtjahr erwartet Astrazeneca ein Wachstum des Umsatzes und des Kerngewinns pro Aktie im niedrigen zweistelligen bis niedrigen 10er-Prozentbereich.

