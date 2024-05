Für den deutschen Leitindex ging es am gestrigen Pfingstmontag mit einem Plus von 0,4% auf 18.769 Punkte. Rückblick: Ruhiger Feiertagshandel für die heimischen Blue Chips - der DAX konnte zum Start in die neue Woche zwar neue Aufwärtsakzente setzen, der Ausflug über die 18.800er-Marke blieb jedoch eine kurze Episode. Nach dem Tageshoch bei 18.804 drehten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...