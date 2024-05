Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag nach den Pfingstfeiertagen im frühen Geschäft kaum verändert. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost seien wenig richtungsweisend, heisst es am Markt. Zudem seien die Impulse dünn gesät. Am Berichtstag werden keine wichtigen Konjunkturzahlen erwartet, und Firmenergebnisse gibt es nur aus der zweiten Reihe. Im Wochenverlauf allerdings folgen mit Swiss Life am Mittwoch und Julius Bär am Donnerstag ...

