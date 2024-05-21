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Dienstag, 21.05.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 688 internationalen Medien
Die Wachstumsgeschichte: Analysten sehen kurzfristige +37 %-Chance bei diesem europäischen Marktführer
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WKN: A3E2E7 | ISIN: US62526P4063 | Ticker-Symbol: 1N50
NASDAQ
20.05.24
21:52 Uhr
4,720 US-Dollar
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Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Sonstige
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MULLEN AUTOMOTIVE INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MULLEN AUTOMOTIVE INC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CAPITAL INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES GROUP
CAPITAL INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES GROUP LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CAPITAL INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES GROUP LTD0,010-4,76 %
MULLEN AUTOMOTIVE INC4,7200,00 %
T2 BIOSYSTEMS INC5,380-3,76 %
VTV THERAPEUTICS INC25,600+9.109 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.