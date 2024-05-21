FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CAPITAL INDU.FIN.SV HD-01 CGG BMG8114P1032
MULLEN AUT. INC. DL -,001 1N50 US62526P4063
T2 BIOSYSTEMS NEW DL-,001 3T2 US89853L3024
VTV THERAPEUT. A NEW O.N. 5VT0 US9183852048
AB/FROM ONWARDS 21.05.2024 09:30 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CAPITAL INDU.FIN.SV HD-01 CGG BMG8114P1032
MULLEN AUT. INC. DL -,001 1N50 US62526P4063
T2 BIOSYSTEMS NEW DL-,001 3T2 US89853L3024
VTV THERAPEUT. A NEW O.N. 5VT0 US9183852048
AB/FROM ONWARDS 21.05.2024 09:30 CET