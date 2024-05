Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinserwartungen haben sich nicht mehr wesentlich verändert, nachdem in der letzten Woche die US-Inflation und einige schwächere Konjunkturzahlen für Bewegung gesorgt hatten, so die Analysten der Helaba.Zwar würden sich viele FED-Vertreter eher zurückhaltend bezüglich Zinssenkungen äußern und einem ersten Schritt im Juni werde marktseitig nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit beigemessen. Jedoch werde per September eine Senkung mehrheitlich erwartet und auch die Analysten der Helaba würden zu diesem Zeitpunkt eine Reduzierung des Leitzinsbandes um 25 Bp für gerechtfertigt halten. ...

