Hannover (www.anleihencheck.de) - Eine ins Stocken geratene Inflation in der Euro-Zone lässt vor Pfingsten die Staatsanleiherenditen steigen, so die Analysten der Nord LB.Die Teuerungsrate verharre im April bei 2,4% (Bestätigung der ersten Schätzung des EU-Statistikamts Eurostat). EZB-Vizepräsident de Guindos bleibe zuversichtlich. Auf einer Veranstaltung in Madrid habe er am letzten Freitag unterstrichen, dass die Gesamtinflation in den kommenden Monaten um die Werte von 2,4% schwanken werde. Deutsche zehnjährige Bunds würden in diesem Umfeld schwächer rentieren (Rendite plus 1 Basispunkt auf 2,53%). Auch die Renditen anderer europäischen Staatsanleihen seien diesem Trend gefolgt. ...

