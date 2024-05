Die türkische Regierung verhandelt mit einer Reihe von chinesischen Autoherstellern über Investitionen in Fabriken in der Türkei. Die Gespräche mit BYD und Chery sollen bereits weit fortgeschritten sein. Dabei dürften die drohenden Strafzölle der EU auf chinesische E-Autos als Katalysator wirken. Wie "Bloomberg" berichtet, sind mehrere chinesische Hersteller an Produktionsstandorten in der Türkei interessiert - vermutlich vor allem, um mögliche Strafzölle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...