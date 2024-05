Broadcom Inc. zeigte kürzlich eine beeindruckende Performance an der Börse, wobei die Aktie einen Anstieg von 1,34% auf $1.414,03 verzeichnete und damit den S&P 500 sowie den Nasdaq übertraf. Im letzten Monat konnte der Chip-Hersteller einen beeindruckenden Wertzuwachs von 15,82% verzeichnen und übertraf damit deutlich den Gewinn des Computer- und Technologie-Sektors von 7,36% und des S&P 500 von 5,78%. Investoren richten nun ihr Augenmerk auf die bevorstehende Gewinnmitteilung von Broadcom, die für den 12. Juni 2024 erwartet wird. Es wird ein Gewinn je Aktie (EPS) von $10,79 prognostiziert, was einem Anstieg von 4,55% im Vergleich zum Vorjahresquartal entspräche. Darüber hinaus wird für das gesamte Geschäftsjahr ein Umsatz von $50,54 Milliarden vorausgesehen, was einen Anstieg von 41,09% gegenüber dem Vorjahr darstellt.

