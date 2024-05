Forscher:innen stützen sich auf Informationen aus Baumringen, Gletschern und fossilen Aufzeichnungen, um das aktuelle Klima in den richtigen Kontext zu setzen. Der Sommer naht - aber noch gut in Erinnerung ist der Temperaturrekord in Deutschland von 38 Grad Celsius im letzten Jahr. Keine Frage: Es war heiß. Eine Mitte Mai veröffentlichte Studie kommt sogar zu dem Ergebnis: Der vergangene Sommer war in der nördlichen Hemisphäre der heißeste seit über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...