FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
QUEBEC PEGMATITE HLD NEW 3WK CA7481301017
AB/FROM ONWARDS 21.05.2024 10:19 CET
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QUEBEC PEGMATITE HLD NEW 3WK CA7481301017
AB/FROM ONWARDS 21.05.2024 10:19 CET