Pentavere von HEALWELL AI geht Partnerschaft mit Sunnybrook ein und demonstriert in renommierter medizinischer Fachzeitschrift erfolgreich, dass sein KI-gestütztes Ko-Pilot-System für Kliniker die Stadienbestimmung einer Krebserkrankung verbessern kann

- Pentavere ist eine Partnerschaft mit dem Sunnybrook Health Sciences Centre eingegangen, um zu demonstrieren, wie die KI-Plattform DARWEN von Pentavere dazu beitragen kann, die Stadienbestimmung einer Krebserkrankung und somit die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern.

- Die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit wurden bei der renommierten Jahreskonferenz der American Head and Neck Society präsentiert und in der JAMA Otolaryngology, der einflussreichsten Fachzeitschrift im Bereich von Hals-Nasen-Ohren- bzw. "Kopf-Hals-Krebserkrankungen", veröffentlicht.

- Dies ist die erste veröffentlichte Arbeit dieser Art, die demonstriert, wie künstliche Intelligenz unstrukturierte klinische Texte in elektronischen Gesundheitsakten analysiert, um die Automatisierung und Beschleunigung der Stadienbestimmung einer Krebserkrankung für komplexe Kopf-Hals-Krebserkrankungen zu unterstützen.

Toronto (Ontario), 21. Mai 2024 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. ("HEALWELL" oder das "Unternehmen") (TSX: AIDX) (OTCQX: HWAIF), ein Datenwissenschafts- und KI-Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Gesundheitsvorsorge gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Pentavere Research Group Inc. ("Pentavere") eine Partnerschaft mit dem Sunnybrook Health Sciences Centre und Dr. Tony Eskander, einem weltweit anerkannten chirurgischen Onkologen für Kopf und Hals, eingegangen ist, um zu demonstrieren, wie die KI-Plattform DARWEN von Pentavere dazu beitragen kann, die Stadienbestimmung einer Krebserkrankung zu verbessern, um Behandlungsentscheidungen zu unterstützen und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern.

- Diese Arbeit unterstreicht das Potenzial von KI bei der Verbesserung der Patientenversorgung und der onkologischen Entscheidungsfindung und demonstriert die potenzielle Wirkung von KI-gestützter klinischer Entscheidungshilfe als Co-Pilot für Ärzte zur Verbesserung der Ergebnisse bei Krebspatienten.

Aaron Leibtag, Mitbegründer und CEO von Pentavere, sagte: "Diese aufregende Zusammenarbeit mit Dr. Eskander und dessen Team verdeutlicht, wie die KI-Plattform DARWEN von Pentavere die kritischen Entscheidungsprozesse von Klinikern unterstützen kann, um sicherzustellen, dass sie weiterhin im Mittelpunkt der Patientenversorgung stehen, und ist ein weiterer Beweis für unsere Mission, eine führende KI-Entscheidungshilfe für die Erkennung von Krankheiten und die präventive Versorgung zu sein, die durch eine von Fachleuten geprüfte Validierung sowie durch qualitativ hochwertige und renommierte Partnerschaften unterstützt wird. Unseres Wissens ist dies die erste Validierung dieser Art, die jemals in einer von Fachleuten geprüften Publikation veröffentlicht wurde."

Dr. Eskander und dessen Team am Sunnybrook Health Sciences Centre sind eine Partnerschaft mit Pentavere eingegangen, um den Einsatz der KI von DARWEN zur Verbesserung der Stadienbestimmung einer Krebserkrankung zu bewerten. Die in der Abhandlung von JAMA hervorgehobenen Ergebnisse verdeutlichen, dass die KI das Potenzial aufweist, die Patientenversorgung und die onkologische Entscheidungsfindung zu verbessern.

"Die Stadienbestimmung bei Kopf-Hals-Krebserkrankungen ist unglaublich komplex und bei bis zu 75 % der Patienten wird innerhalb der ersten sechs Wochen kein genaues Stadium dokumentiert", sagte Dr. Eskander. "Die KI DARWEN von Pentavere ermöglicht es Klinikern, die unterschiedlichen klinischen Unterlagen, die in einer elektronischen Gesundheitsakte vergraben sind, rasch zu verstehen und Krebserkrankungen im Früh- oder Spätstadium genau vorherzusagen. Die Automatisierung dieser Fähigkeit als Teil eines ärztlichen Co-Piloten für die klinische Entscheidungsunterstützung wäre ein entscheidender Fortschritt für die Krebsbehandlung und würde schließlich dazu beitragen, die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern."

Die Canadian Cancer Society berichtet, dass jedes Jahr bei etwa 8.000 Kanadiern Kopf-Hals-Krebserkrankungen diagnostiziert werden und über 2.000 daran sterben.(1) Damit Kliniker die besten Behandlungs- und Prognoseentscheidungen treffen können, ist eine akkurate und rechtzeitige Stadienbestimmung der Krebserkrankung erforderlich, die jedoch oftmals nicht erfolgt oder schlecht dokumentiert wird. Dies wirkt sich unmittelbar auf die Ergebnisse für die Patienten und die Fähigkeit der Einrichtung aus, Behandlungspfade, Qualität und Überlebensrate zu bewerten. Aus diesen Gründen ist die klare Dokumentation des Krebsstadiums ein anerkannter Maßstab für die Qualität der Krebsbehandlung.(2)

DARWEN, die KI-Plattform von Pentavere, ermöglicht ein tieferes Verständnis der Behandlungsbedürfnisse von Patienten, indem sie einen mühelosen Datenzugriff und eine rasche Gewinnung von Erkenntnissen ermöglicht. DARWEN nutzt EMR-Daten und moderne, umfassende Sprachmodelle, um unterschiedliche und isolierte klinische Aufzeichnungen zu analysieren, die anderenfalls nur sehr schwer zugänglich sind.

Fußnoten:

(1) Quelle: Canadian Cancer Society, https://cancer.ca/en/cancer-information/cancer-types/oropharyngeal/statistics

(2) Quelle: National Quality Forum, https://www.qualityforum.org/Home.aspx

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über das Sunnybrook Health Sciences Centre:

Das Sunnybrook Health Sciences Centre entwickelt die Zukunft der Gesundheitsversorgung für jene 1,1 Millionen Patientenbesuche, die das Krankenhaus jedes Jahr durch das Engagement seiner über 12.000 Mitarbeiter und Freiwilligen leistet. Sunnybrook ist ein führendes, international anerkanntes Zentrum für Forschung und Lehre und gehört zur Universität von Toronto, was es zu einem der renommiertesten akademischen Zentren für Gesundheitswissenschaften in Kanada macht. Sunnybrook ist auf die Betreuung von Risikoschwangerschaften sowie kritisch kranken Neugeborenen und Erwachsenen spezialisiert und bietet spezielle Rehabilitationsmaßnahmen sowie die Behandlung und Vorbeugung von Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurologischen und psychiatrischen Störungen, orthopädischen und arthritischen Erkrankungen und traumatischen Verletzungen. Das Krankenhaus verfügt auch über ein einzigartiges, landesweit führendes Programm für die Betreuung kanadischer Kriegsveteranen.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol "AIDX" an der Toronto Stock Exchange (die "TSX") und unter dem Börsensymbol "HWAIF" an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

