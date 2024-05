DJ PTA-News: Frequentis AG: FREQUENTIS C4i VOICE erfolgreich für den Betrieb im Netzwerk des US-Verteidigungsministeriums zertifiziert

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta/21.05.2024/10:06) - * Die Zulassung des US-Verteidigungsministeriums (DoD) ist ein wichtiges Zeichen des Vertrauens in die Fähigkeit von C4i, kritische Kommunikation für Verteidigungsorganisationen auf der ganzen Welt zu schützen * VOICE C2 beweist, dass es höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit für militärische Kommunikation bieten kann * Erfolgreiche Absolvierung der Cybersicherheits- und Interoperabilitätstests * Die Lösung wird in der Luftwaffe eingesetzt und in Gefechtsständen, Einsatzzentralen und der Flugsicherung genutzt

Das Frequentis C4i VOICE 2 Kommunikationssystem wurde von Defense Information Security (DISA) für die Aufnahme in die Liste der zugelassenen Produkte (APL) des Informationsnetzwerks des US-Verteidigungsministeriums (DoDIN) nach erneuter Zertifizierung durch das Joint Interoperability Test Command (JITC) zugelassen. Die erfolgreiche Absolvierung der Cybersicherheits- und Interoperabilitätstests festigt C4is Position als Branchenführer bei Technologie für Verteidigungskommunikation. Der DISA Security Technical Information Guide (STIG) beinhaltet zahlreiche verpflichtende Cybersicherheitsrichtlinien und Best Practices. Diese Richtlinien schreiben die Konfigurationen, Einstellungen und Sicherheitsmaßnahmen vor, die nötig sind, um den Schutz der Informationssysteme innerhalb der Netzwerke des US-Verteidigungsministeriums zu gewährleisten.

VOICE C2 wird in der Flugsicherung, Luftverteidigung, Gefechtsführungssystemen, Gefechtsständen der Luftwaffe sowie auf Test- und Übungsgeländen eingesetzt. Im Kern wird Voice-over-IP (VoIP) genutzt, um Kommunikationssysteme mit hoch skalierbaren Funk-, Telefon-, Intercom- und Konferenzfunktionen bereitzustellen. Die Interoperabilität mit der DoD-Telefonie unter Verwendung von AS-SIP und der Unterstützung von Multi-Level Precedence und Preemption war Teil der Zertifizierungstests.

Durch strenge Prüfungen und die Einhaltung der hohen Standards des DISA hat VOICE C2 unter Beweis gestellt, dass es in der Lage ist, höchste Sicherheit und Verlässlichkeit für Militärkommunikation zu bieten. JITC-Zertifizierung zeigt das kontinuierliche Engagement von Frequentis/C4i für Spitzenleistungen im Bereich Sicherheit.

Was die JITC-Zertifizierung für unsere Kunden bedeutet: Erfüllung weltweiter Sicherheitsanforderungen

Die Beibehaltung unseres Platzes auf der APL und die Anerkennung durch das US-Verteidigungsministerium bringen bedeutende Vorteile für unsere Kunden auf der ganzen Welt, unter anderem:

* Ermöglichung nahtloser grenzüberschreitender Operationen und Integration mit Partnernetzwerken und -operationen * Vereinfachte Implementierung, Reduktion von Kompatibilitätsproblemen und Ermöglichung des weltweiten Einsatzes * Sicherung kritischer Kommunikation zu den weltweit strengsten Standards von Verteidigungsorganisationen * Angleichung an internationale Sicherheitsstandards und -verfahren * Minderung des Risikos der Nichteinhaltung von Vorschriften, Schaffung von Sicherheit und klaren betrieblichen Vorteilen

"Unser ganzheitliches Konzept für Cybersicherheit beinhaltet System-Hardware, Netzwerksicherheit, Systemüberwachung, Systemmanagement, Schutzmaßnahmen und Informationssicherheit. Die jüngste Zulassung durch das US-Verteidigungsministerium ist ein wichtiges Zeichen des Vertrauens in unsere Fähigkeit, die Integrität und Vertraulichkeit kritischer Kommunikation für Verteidigungsorganisationen auf der ganzen Welt sicherzustellen", sagt Darren Gardner, Geschäftsführer C4i.

Über C4i

C4i ist ein Mitglied der Frequentis-Gruppe. Seit 1989 ist C4i führend bei sicheren Kommunikationslösungen für die herausforderndsten sicherheitskritischen Umgebungen weltweit. C4is interoperable Kommunikationslösungen werden im Verteidigungsbereich, von Regierungen und Unternehmen in über 40 Ländern genutzt. Die Produkte von C4i ermöglichen rasche Reaktionszeiten, Interoperabilität und die flexible Nutzung von Assets und bieten Kunden kontinuierlichen Schutz der Cybersicherheit.

Weitere Informationen zu C4i finden Sie auf http://www.c4i.com/

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe ein Weltmarktführer im Bereich sicherheitskritischer Leitzentralen. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit rund 2.200 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und Repräsentant:innen in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an 49.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2023 wurde ein Umsatz von EUR 427,5 Mio. und ein EBIT von EUR 26,6 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

(Ende)

Aussender: Frequentis AG Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Marin Tel.: +431811501074 E-Mail: stefan.marin@frequentis.com Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2024 04:06 ET (08:06 GMT)