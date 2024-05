© Foto: Michael Reynolds - dpa-Bildfunk



Jamie Dimon, der langjährige CEO von JPMorgan Chase & Co, macht deutlich, dass sein Ruhestand näher rückt: "Es sind keine 5 Jahre mehr!"JPMorgan sei bereits gut auf die bevorstehende Nachfolge vorbereitet, sagt Dimon auf dem Investorentag am Montag. Dimon steht seit dem Jahr 2006 an der Spitze. Zu Beginn dieses Jahres hatte Dimon Top-Führungskräfte neu positioniert, um sie auf höhere Aufgaben vorzubereiten. Jenn Piepszak und Troy Rohrbaugh übernahmen leitende Rollen in der erweiterten Geschäfts- und Investmentbank, während Marianne Lake die alleinige Kontrolle über die Verbraucher- und Gemeinschaftsbank erhielt. "Die Entscheidung liegt beim Vorstand, nicht bei mir", sagte Dimon. "Ich …