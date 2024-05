EQS-Media / 21.05.2024 / 11:07 CET/CEST

Wien, Österreich - 21. Maist 2024 - AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG), ein führendes Technologieunternehmen, gibt heute den Erwerb von 100% der Anteile an LSTech, einem in Großbritannien ansässigen Forschungs- und Datenanalyseunternehmen, zu einem Unternehmenswert von 1.600.000 € bekannt. Mit diesem strategischen Schritt verstärkt ACAG sein Engagement für die Bereitstellung von Spitzenlösungen für seine Kunden auf der ganzen Welt. LSTech hat sich auf die Entwicklung innovativer Anwendungen spezialisiert, die es großen öffentlichen und privaten Organisationen ermöglichen, das wahre Potenzial ihrer Daten zu erschließen. Ihr Fachwissen liegt in der Erfassung, Verarbeitung und Analyse komplexer Informationen, und deren Umwandlung in klare, verwertbare Erkenntnisse, die eine intelligente Entscheidungsfindung ermöglichen. Der Schwerpunkt von LSTech auf Lösungen zur Datenanalyse im Banken-, Telekommunikations- und Versorgungssektor in Verbindung mit Kenntnissen in Big Data und maschinellem Lernen macht das Unternehmen zu einer perfekten Ergänzung der Wachstumsstrategie von ACAG. Die Erfolgsbilanz von LSTech geht über die traditionellen kommerziellen Bestrebungen hinaus. Ihre aktive Teilnahme an EU- und öffentlich finanzierten Forschungs- und Innovationsprogrammen positioniert sie an der Spitze von bahnbrechenden Technologien wie generativer KI, Datenanalyse unter Wahrung der Privatsphäre und großen Sprachmodellen. Dieser zukunftsweisende Ansatz passt perfekt zu den Zukunftsvisionen der ACAG. "Diese Akquisition unterstreicht unser unermüdliches Engagement für den Ausbau unserer technologiebasierten Lösungen", sagte Manolis Kontos, Group CEO der AUSTRIACARD HOLDINGS AG. "Das Team von LSTech mit seinen hochqualifizierten Ingenieuren und Datenwissenschaftlern wird entscheidend dazu beitragen, die Lösungen von ACAG auf die nächste Stufe zu heben. Gemeinsam werden wir unsere Kunden in die Lage versetzen, komplexe Big-Data- und Machine-Learning-Projekte zu bewältigen, indem wir modernste mathematische Modellierung und Lösungen auf Unternehmensebene einsetzen." Über LSTech LSTech ist ein im Vereinigten Königreich ansässiges Forschungs- und Datenanalyseunternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz im Vereinigten Königreich und Spanien. Ihr Fachwissen liegt darin, die Macht komplexer Daten durch innovative Anwendungen freizusetzen und Organisationen in die Lage zu versetzen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Über AUSTRIACARD HOLDINGS AG Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG nutzt ihre über 130-jährige Erfahrung in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation, um ihren Kunden sichere und transparente Erfahrungen zu bieten. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen, darunter Zahlungslösungen, Identifikationslösungen, Smart Cards, Kartenpersonalisierung, Digitalisierungslösungen und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt weltweit 2.700 Mitarbeiter und wird sowohl an der Athener als auch an der Wiener Börse unter dem Kürzel ACAG gehandelt. Ansprechpartner: Herr Dimitrios Tzelepis, Geschäftsführer, Kapitalmärkte, M&A und IR Tel.: +43 1 61065 - 357 E-Mail: d.tzelepis@austriacard.com Website: www.austriacard.com Symbol: ACAG ISIN: AT0000A325L0 Börsen: Vienna Prime Market, Athens Main Market



