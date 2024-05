Der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung Ether wird von den Spekulationen um die Zulassung eines ETF in den USA angetrieben. Auch der Bitcoin setzt deshalb zu neuen Höhenflügen an. Die Kurse der beiden wichtigsten Kryptowährungen Bitcoin und Eher sind in der Nacht zum Dienstag stark gestiegen. Ether legte um knapp 20 Prozent auf 3. 676 US-Dollar zu, der Bitcoin stieg wieder auf über 70.000 Dollar und lag zuletzt bei 71.328 Dollar (Stand: 9 Uhr).AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...