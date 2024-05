Erfurt (ots) -Den Traum einer Karriere als Profi-Fußballerin und -Fußballer teilen viele Kinder und Jugendliche in Deutschland. Doch nur die Besten schaffen es in die Leistungsstützpunkte und Sportschulen des Landes. "FC Internat - Fußball ist unser Leben" (KiKA/hr) dokumentiert den Alltag und das Training dieser herausragenden Talente und zeigt, welche Herausforderungen auf dem Fußball-Internat auf sie warten. Die Dokumentation ist ab 23. Mai 2024, donnerstags um 20:10 Uhr bei KiKA zu sehen, alle vier Folgen sind mit der TV-Premiere auf kika.de und im KiKA-Player online first abrufbar.Wie lebt es sich in einem Internat - weit weg von Eltern, Familie und Freund*innen, wie gehen junge Spielerinnen und Spieler mit Druck um, welche Entscheidungen stehen ihnen bevor und natürlich auch, welchen Unterschied macht es, ob man ein Mädchen oder ein Junge auf einer solchen Sportschule ist? In der Doku-Serie "FC Internat - Fußball ist unser Leben" (KiKA) werden vier Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren auf ihrem Weg zur Fußball-Karriere begleitet. Sie alle haben den großen Traum, Fußballprofi zu werden und trainieren dafür auf der Sportschule und im Internat, bei FC Carl-Zeiss Jena, Turbine Potsdam und FC Hansa Rostock.In der Dokumentation stehen den Kindern und Jugendlichen bekannte Fußballstars zur Seite, die die gleichen Internate wie sie selbst besucht haben. In Interviews sprechen Nils Petersen (ehemaliger Nationalspieler) und Sophie Weidauer (Nationalspielerin und Top-Torjägerin bei Werder Bremen) über ihre eigenen Erfahrungen. Dabei werden die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede einer jungen weiblichen und männlichen Perspektive in diesem besonderen Umfeld deutlich.Die vierteilige Dokumentation ist eine Produktion der we are era GmbH in Auftrag von KiKA und hr und ist Teil der Reihe "Schau in meine Welt!" (rbb/KiKA/Radio Bremen/SWR/MDR/hr). Verantwortlicher Redakteur bei KiKA ist Thomas Miles, beim hr ist Tanja Nadig zuständig.Weitere Informationen zur Dokumentation (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/pressemitteilungen/2024/fc-internat-100.html) und zu allen KiKA-Angeboten rund um die UEFA EURO 2024 (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/pressemitteilungen/2024/kika-sportschau-fussball-europameisterschaft-100.html) finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5783270