© Foto: Unsplash



Starinvestor Stanley Druckenmiller hat erneut eine Position in Palantir aufgebaut. Zuvor hatte er seine gesamte Position veräußert. Druckenmillers Fonds, Duquesne Family Office, hat sich während des ersten Quartals wieder in Palantir eingekauft, nachdem er seine gesamte Position im zweiten Quartal 2023 verkauft hatte. Er erwarb 769.965 Aktien, zu einem Durchschnittspreis von 21,30 US-Dollar, was einer Gesamtinvestition von 16,4 Millionen US-Dollar entspricht. Nach dem Kauf ist die Palantir-Aktie nun seine 35. größte Position. Druckenmiller kaufte Palantir-Aktien erstmals im ersten Quartal 2021, kurz nach dem Börsengang. Seine erste Beteiligung belief sich auf 5,98 Millionen Aktien und war …