Stuttgart (ots) -Das gleiche Covermotiv auf allen heute neu erscheinenden Ausgaben der wichtigsten Pferde- und Reitsportmagazine Deutschlands - so etwas hat es noch nie gegeben! Deren Verlage haben sich zusammengeschlossen, um mit der Kampagne doitride mehr Bewusstsein für das Wohl der Pferde zu schaffen. Weitere Gründungsmitglieder sind die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN), die EQUITANA als Weltmesse des Pferdesports sowie das Haupt- und Landgestüt Marbach. "Pferde dürfen nicht die Leidtragenden sein von Unwissen oder Gleichgültigkeit, Ehrgeiz oder Ausreden", betonen die Initiatoren. Inzwischen haben viele renommierte Experten aus der Pferdeszene über Videobotschaften ihre Solidarität bekundet.Auch das Magazin CAVALLO aus dem Special-Interest-Medienhaus Motor Presse Stuttgart gehört zu den Gründungsmitgliedern der Kampagne, die vom Verlag JAHR Media initiiert wurde. "Die aktuellen tierquälerischen Videos und Fotos aus den Ställen zweier hochkarätiger Pferdesportler schockierten wieder einmal die Öffentlichkeit ebenso wie jeden Pferdefreund", sagt CAVALLO-Chefredakteurin Linda Krüger. "Ein solches Handeln kann nicht hingenommen werden und diskreditiert zudem alle Pferdesportler und Freizeitreiter, die sich um einen fachgerechten und liebevollen Umgang mit dem Pferd als Partner bemühen." Die weit über eine Millionen Views der doitride-Beiträge seit dem Online-Auftakt Ende April zeigen das große Interesse der Öffentlichkeit am Thema Pferdewohl.Die Juni-Ausgabe von CAVALLO mit der Berichterstattung zur doitride-Kampagne ist ab heute im Handel oder unter shop.motorpresse.de erhältlich (auch als E-Paper).Pressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.linkedin.com/company/motor-presse-stuttgartwww.facebook.com/motorpresseDie MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines derführenden Special-Interest-Medienhäuser international und mitLizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Weltverlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften,darunter auto motor und sport, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKEund viele, auch digitale, Special Interest Medien in denThemenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sportund Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind dieGründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. HermannDietrich-Troeltsch.Original-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22036/5783277