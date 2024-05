Emittent / Herausgeber: Bryan, Garnier & Co. / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Private Equity

Bryan Garnier & Co berät beim Verkauf der seleon GmbH an aesco solutions / Zahl der Übernahmen spezialisierter Auftragsdienstleister im MedTech-Bereich nimmt seit Jahren stetig zu



21.05.2024

M&A-Transaktion:

Bryan Garnier & Co berät beim Verkauf des Medizintechnik-Dienstleisters seleon GmbH an aesco solutions



Zahl der Übernahmen spezialisierter Auftragsdienstleister im MedTech-Bereich nimmt seit Jahren stetig zu

Markt für das Outsourcing im MedTech-Bereich wächst kontinuierlich

Heilbronn/München, 21.Mai. 2024: Mit Unterstützung der Investmentbank Bryan, Garnier & Co. hat D11Z. Ventures (vorher Zukunftsfond Heilbronn), eine Investmentgesellschaft von Dieter Schwarz (Schwarz-Gruppe, LIDL) ihre Tochtergesellschaft seleon GmbH an aesco solutions verkauft. Die Heilbronner seleon GmbH, ein namhafter Entwicklungs-, Beratungs- und Produktionsdienstleister für Medizintechnikunternehmen, wurde 1998 gegründet und beschäftigte zuletzt 87 Mitarbeiter an drei deutschen Standorten. Aesco Solutions ist eine Unternehmensgruppe von Produktions- und Entwicklungsdienstleistern (CDMO/CRO) für Medizintechnikunternehmen im Portfolio der AURELIUS Wachstumskapital SE & Co. KG.

seleon ist als sog. CDMO (contract development and manufacturing organization) ein Auftragsdienstleister für die Medizintechnikindustrie. Als Komplettanbieter unterstützt er Unternehmen aller Größenordnungen im Rahmen der gesamten Wertschöpfungskette - von der Produktentwicklung über die Durchführung der klinischen und regulatorischen Prüfungen bis zur Fertigung. Das Unternehmen ist profitabel und erzielte zuletzt einen Umsatz von rund 15 Mio. Euro; es wächst im Schnitt mit mehr als 10 Prozent jährlich. Zu den Kunden zählen so namhafte Unternehmen wie Fresenius, Siemens Healthineers und Paul Hartmann.

Mit aesco Solutions, zu der die Marken SASSE Elektronik und FG Elektronik gehören, einer Wachstumsplattform von AURELIUS Wachstumskapital SE & Co. KG, hat das Unternehmen einen Investor gefunden, der sich auf gesunde, mittelständische Unternehmen mit Wachstumspotenzial und starker Marktpositionierung konzentriert."Wir freuen uns über diese strategische Partnerschaft, die uns auch dabei unterstützen wird, künftig auch größere Projekte stemmen zu können", so Frank-Martin Rammelt, CEO von seleon.

Offenkundiges Wachstumspotenzial von CDMOs beflügelt das M&A-Geschehen

seleon agiert in einem Wachstumsmarkt: "In der europäischen Medizintechnikbranche ist das Outsourcing-Segment mit einem CAGR von rund 11 Prozent einer der am stärksten wachsenden Bereiche, bis 2027 soll das Marktvolumen in Europa rund 45 Mrd. betragen," erläutert Raphael Bidaut, Managing Director von Bryan, Garnier & Co. "Getragen wird dieser Trend durch vielfältige Vorteile des Outsourcings für die Kunden, sie reichen von höherer Kosteneffizienz bis zur Prozessbeschleunigung und dem Zugang zu Spezial-Know-how in allen Bereichen. Hier folgt der Medizintechnikmarkt jetzt dem Outsourcing-Trend, der in der Pharmaindustrie schon lange gelebte Praxis ist."

Vor diesem Hintergrund sei es nicht erstaunlich, dass CDMOs und CROs (contract research organisations) zunehmend beliebte Übernahmekandidaten sind: Die Zahl der M&A-Transaktionen in diesem Bereich stieg in den letzten 10 Jahren kontinuierlich an, allein im Jahr 2023 waren es weltweit 78, davon 30 in Europa. Die Analysten von Bryan, Garnier & Co. gehen davon aus, dass dieser Trend sich noch verstärken wird: "Der CDMO-Markt für Medizinprodukte zieht zunehmend das Interesse von Private-Equity-Firmen sowie von strategischen Akteuren auf sich," so Bidaut.

Das multinationale Deal-Team von Bryan Garnier bestand aus Hervé Ronin, Falk Müller-Veerse, Raphaël Bidaut, Maximilian Thyssen, Zhe Qu und Max Lopez.

Über Bryan, Garnier & Co:

Bryan, Garnier & Co, 1996 in Paris und London gegründet, ist eine auf europäische Wachstumsfirmen ausgerichtete Investmentbank mit über 200 Mitarbeitern in sechs Niederlassungen in Europa (London, Paris, München, Stockholm, Oslo, Amsterdam) und den USA (New York). Als unabhängige Full-Service-Investmentbank bietet Bryan, Garnier & Co umfassende Finanzierungsberatung und Begleitung entlang des kompletten Lebenszyklus ihrer Mandanten - von ersten Finanzierungsrunden bis zu einem potenziellen Verkauf oder Börsengang mit späterer Anschlussfinanzierung. Im Schnitt begleitet die Bank gut 70 Transaktionen pro Jahr.

Das Service-Spektrum umfasst Aktienanalysen, Verkauf und Handel von Aktien Kapitalbeschaffung für privat-gehaltene und börsennotierte Unternehmen sowie M&A-Beratung für Wachstumsunternehmen und deren Investoren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Wachstumsbranchen Technologie, Healthcare und Sustainability. Bryan, Garnier & Co ist ein eingetragener Broker und bei der AMF und der FCA in Europa und der FINRA in den USA zugelassen.

