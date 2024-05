Vergangene Woche gab Vulcan Energy Resources bekannt, in die zweite und finale Phase des Finanzierungsprozesses eingetreten zu sein und sich nun in formellen Gesprächen mit strukturierenden Banken zu befinden. Parallel dazu hat Vulcan nach einer ersten Due-Diligence-Phase den Prozess der Eigenkapitalfinanzierung auf Projektebene vorangetrieben. Es ist beabsichtigt, langfristige strategische Beziehungen mit potenziellen Partnern aus dem Engineering- und Energiesektor aufzubauen. Nachdem nun die detaillierte Due-Diligence-Prüfung angestoßen wurde, geht das Unternehmen davon aus, dass alle Komponenten des Finanzierungsprozesses im vierten Quartal 2024 abgeschlossen sein werden. Der Abschluss bzw. die Inanspruchnahme der Mittel wird folglich für das erste Quartal 2025 erwartet. Eine erfolgreiche Projektfinanzierung sollte wesentliche Hindernisse und Risikofaktoren beseitigen, um weitere institutionelle Investoren an Bord zu holen. Obwohl der Aktienkurs in den letzten Wochen eine herausragende Performance gezeigt hat, sieht mwb research weiteres Aufwärtspotenzial. Die Einschätzung bleibt bei KAUFEN mit Kursziel EUR 9,90. Das letzte vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Vulcan%20Energy%20Resources





