SAILUN setzt mit der ROAD TO COLOGNE-Europatour 2024 neue Maßstäbe

Reifenkonzern macht Zwischenstation bei Vertriebspartnern in Frankreich und Großbritannien

Frankfurt, 21. Mai 2024Um seine neuen innovativen SAILUN Reifenlösungen den internationalen Vertriebspartnern in den wichtigsten europäischen Kernmärkten vorzustellen, zeigt sich der Reifenkonzern, der bereits zu den Top-12-Reifenherstellern der Welt gehört, ganz nahbar und tourt mit den neuesten SAILUN Reifengenerationen weiter quer durch Europa. Dabei hält er spannende Geschichten und Begegnungen bereit. Nach Stationen bei seinen Reifenpartnern in Italien und Spanien führte die Reiseroute der ROAD TO COLOGNE 2024 im Vorfeld der am 4. Juni in Köln startenden internationalen Leitmesse THE TIRE Cologne Mitte Mai weiter nach Frankreich und von dort über den Ärmelkanal nach Großbritannien. "Wir haben die ROAD TO COLOGNE 2024 ins Leben gerufen, um nicht nur im Vorfeld der THE TIRE COLOGNE auf die ambitionierten Ziele und vielfältigen Innovationen der SAILUN Group aufmerksam zu machen, sondern gleichzeitig unsere Kundenbeziehungen in den europäischen Kernmärkten zu intensivieren, auszubauen und weiter zu festigen", hob Stephan Cimbal, Marketing Direktor SAILUN Europe, nach vier der insgesamt sechs Europaetappen hervor. "Die Reaktionen vor Ort zeigen uns, dass es unsere Kunden und Vertriebspartner wertschätzen, dass wir zu ihnen kommen und den persönlichen Austausch und Dialog suchen. Ferner bietet uns das Format eine einzigartige Plattform, um wichtige Fragen und Aspekte von Speditionen, Reifenhandel und Fahrzeugherstellern zu diskutieren", führte Stephan Cimbal weiter aus. Bis zur Eröffnung der THE TIRE COLOGNE am 4. Juni in Köln stehen weitere Etappen in den Schlüsselmärkten Polen und Deutschland auf dem Tourprogramm.





Foto 1: SAILUN Road to Cologne; London



Die Europareise des Technologiekonzerns SAILUN Group führt durch sechs europäische Länder. Noch bis Anfang Juni tourt das SAILUN Team im Zeichen innovativer Ideen für effizientere und klimafreundlichere Mobilität kreuz und quer durch Italien, Spanien, Frankreich, England, Polen und Deutschland. "SAILUN zeigt sich in diesem exklusiven Format ganz nahbar von seiner innovativen, technologischen und kreativen Seite. Damit wollen Lust auf Begegnungen und direkten Austausch machen und gleichzeitig unsere Rolle bei der Entwicklung intelligenter Mobilitätsdienstleistungen in der Reifen-Branche unterstreichen", betonte Stephan Cimbal im Vorfeld der vom 4. bis 6. Juni in Köln stattfindenden THE TIRE COLOGNE. Dort hat das SAILUN Team auf dem Messestand C040 in Halle 07.1 einen Raum der Inspiration geschaffen, um aktiv in den Dialog mit dem internationalen Publikum, Händlern, Medienvertretern und Influencern zu treten. "SAILUN möchte nicht nur das internationale Publikum durch seinen großen Auftritt auf der Leitmesse überzeugen, sondern auch bereits im Vorfeld mit seinem spektakulären Roadtrip durch sechs europäische Schlüsselmärkte nachhaltig Zeichen setzen", stellte Stephan Cimbal im Rahmen der dritten Etappe der ROAD TO COLOGNE 2024 in Frankreich heraus. Von Spanien erreichte das SAILUN Team mit einem Citroën DS3 entlang der Mittelmeerküste Marseille in Frankreich. Von dort ging es weiter über Aix-en-Provence bis zur Atlantikküste nach La Rochelle zum Hauptsitz von Distri Cash, einem der wichtigsten Akteure im Vertrieb von Reifen und Ersatzteilen in Frankreich. Der erste französische Großhändler für Pkw-, Lieferwagen- und 4×4-Reifen versorgt mit seinen landesweiten Filialen - u. a. in Orléans, Toulouse, Dijon, Aix-en-Provence, Rennes oder Grenoble - mit rund 580 Mitarbeitern den französischen Markt jährlich mit über 5 Millionen Reifen. "In ganz Frankreich vertrauen uns mehr als 10.000 Kunden und Millionen Verbraucher in puncto Mobilität. SAILUN als Partner bietet uns seit mehr als zehn Jahren innovative Reifenprodukte und Services, die unseren Kunden in ganz Frankreich dabei helfen, die riesigen Herausforderungen der Branche in den wichtigsten Mobilitätsbereichen zu meistern", unterstrich Jean-Philippe Moyet, Präsident von Distri Cash. Dabei stellte er heraus, dass ihm und seinen Mitarbeitern im Vertrieb viel daran gelegen sei, die bestehende Zusammenarbeit zu vertiefen, um noch erfolgreicher zu sein. "Schon jetzt arbeiten wir intensiv an Optimierungspotenzialen, um die Möglichkeiten und Chancen rund um die Reifenneuheiten der SAILUN Group für alle Beteiligten noch besser auf die Markterfordernisse auszurichten und um für die kommenden Herausforderungen auch im französischen Markt optimal gerüstet zu sein", führte Jean-Philippe Moyet weiter aus.





Fotos 2 und 3: SAILUN Road to Cologne; Frankreich (Distri Cash)



Von Frankreich ging es im Rahmen der ROAD TO COLOGNE 2024 weiter durch den Ärmelkanal nach Großbritannien. Mit einem SAILUN bereiften Volvo XC 90 ganz im Zeichen der Eco-Point3-Technologie steuerte das SAILUN Team zuerst London an. Vorbei an Big Ben und Tower Bridge, mit einem Zwischenstopp an Schloss Windsor sowie in der Universitätsstadt Oxford ging es bis nach Birmingham, zum Hauptsitz der Halfords Group PLC, einem der größten und führenden Reifenvertriebsunternehmen Europas. Seit über zehn Jahren ist die Halfords Group PLC auch exklusiver Distributor der SAILUN Group. "Es freut uns sehr, dass SAILUN Europe unseren Hauptsitz besucht hat, um uns ihr aktuelles Reifensortiment vorzustellen. Der Besuch unterstreicht unsere kontinuierliche Partnerschaft und zeigt, dass wir Teil eines größeren europäischen Teams sind, das sich dafür einsetzt, britische Autofahrer mit erschwinglichen Qualitätsreifen zu versorgen", betonte Dan Williams, der kaufmännische Direktor von Halfords. Und Jamie Simcox, Leiter der Kategorie Reifen bei Halfords, betonte: "Der ROAD TO COLOGNE-Stopp von SAILUN bei Halfords ist für uns sehr wichtig, da er unseren Kunden in Großbritannien und Irland das umfassende und einzigartige SAILUN- und MAXAM-Reifensortiment näher bringt." Die Halfords Gruppe verfügt über ein Netz von mehr als 600 Werkstätten, darunter Halfords Autocentres, National Tyres and Autocentres, McConechy's und Universal Tyre & Auto Centres. Außerdem sind landesweit 240 Lieferwagen für die mobile Reifenmontage im Einsatz.





Foto 4: SAILUN Road to Cologne; Birmingham (Halfords Group PLC)

Im Rahmen des Messeauftritts der SAILUN Group vom 4. bis 6. Juni in Köln auf der THE TIRE COLOGNE stehen neben dem intensiven, persönlichen und individuellen Kontakt die Vorstellung der neuesten Generationen von PCR-, TBR- und Spezialreifen im Fokus. So werden dem internationalen Publikum bis zu 20 neue Reifenmodelle in Halle 07.1 auf dem SAILUN Stand C040 präsentiert. "Unsere Reifen setzen gerade im Segment der E-Mobilität im Bereich Effizienz, Kontrolle und Präzision neue, nachhaltige Maßstäbe. Reifen, die unter Verwendung der geschützten EcoPoint³-Technologie speziell für Elektrofahrzeuge entwickelt, konstruiert und getestet wurden, um deren Leistung und Reichweite zu erhöhen und gleichzeitig ein leises und komfortables Fahrerlebnis zu bieten", ließ Stephan Cimbal schon vor der offiziellen Vorstellung im Rahmen der SAILUN Pressekonferenz am 4. Juni verlautbaren. Dort erfahren dann die Medienvertreter und das internationale Publikum zudem Hintergründe rund um die ROAD TO COLOGNE 2024, die Vorteile der EcoPoint3-Technologie sowie alles über die Neuheiten des SAILUN Reifenportfolios.

Merken Sie sich daher schon jetzt folgenden Termin unbedingt vor:

SAILUN Pressekonferenz

THE TIRE Cologne

Mittwoch, 4. Juni 2024

Uhrzeit: 11.00 bis 11.30 Uhr

Halle 07.1, Stand C040

