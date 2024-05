Coburg (ots) -Die Eco Drive-Sammlung 2023 geht an Tafel Deutschland, PRIMAKLIMA und die Björn Steiger Stiftung.Telematik-Kundinnen und -Kunden der HUK-COBURG haben durch eine umweltfreundliche Fahrweise so viel Geld gesammelt wie noch nie: Im Jahr 2023 kamen 952.984 Euro für den guten Zweck zusammen.Wer auf seinen Fahrstil achtet, wird belohnt - das ist das Prinzip des Telematik-Tarifs der HUK-COBURG. Das lohnt sich doppelt: Denn nicht nur sicheres Fahren zahlt sich aus, sondern auch ein umweltfreundlicher Fahrstil.Mit dem Eco Drive-Feature, das es seit 2021 gibt, kann man bei entsprechend angepasster Fahrweise symbolisch Blätter sammeln. Diese werden am Ende des Jahres von der HUK-COBURG in einen Geldbetrag umgewandelt und gemeinnützige Organisationen unterstützt.Die Sammlung für das Jahr 2023 erhalten Tafel Deutschland e.V., PRIMAKLIMA e.V. und die Björn Steiger Stiftung.Zur Pressemitteilung: https://www.huk.de/presse/nachrichten/aktuelles/eco-drive-sammlung.htmlPressekontakt:Weitere Informationen und Kontakt:HUK-COBURG UnternehmenskommunikationE-Mail: presse@huk-coburg.deEva-Maria SahmTel.: 09561/96-22605E-Mail: Eva-Maria.Sahm@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7239/5783385