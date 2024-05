Rossmann Ecopower soll mit Agri-Photovoltaik- und Dachanlagen die Drogeriemärkte der Kette in Deutschland mit erneuerbarem Strom versorgen. Die Solarparks sollen in Mecklenburg-Vorpommern gebaut werden. Rossmann Ecopower GmbH heißt das neue Tochterunternehmen der Drogeriemarktkette Rossmann. "Ziel ist die Strom- und Nutzenergieerzeugung aus vornehmlich erneuerbaren Energien sowie der Aufbau eines zukunftsweisenden Energiekreislaufs und -netzwerks", teilte das Unternehmen mit. Demnach ist zum einen der Bau von vier Agri-Photovoltaik-Anlagen in Mecklenburg-Vorpommern geplant. Jeder dieser vier Standorte ...

