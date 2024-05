Die VERBUND AG sammelt erfolgreich grüne Investorengelder ein: So hat der österreichische Energiekonzern erneut einen Green Bond 2024/31 inklusive Biodiversität über 500 Mio. EUR ausgereicht. Die siebenjährige Neuemission sei in einem kompetitiven Umfeld von der Investorengemeinschaft äußerst positiv aufgenommen und am Höhepunkt mehr als sechsfach überzeichnet gewesen. Die hohe Nachfrage ermöglichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...