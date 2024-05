XRP gegen SEC: Neuigkeiten zum 21. Mai

Der Streit zwischen Ripple und der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zeigt keine Anzeichen einer Beilegung. Stattdessen bietet er immer wieder neue Konfrontationen. Kürzlich hat die SEC ihre Antwort auf Ripples Antrag zur Geheimhaltung und Schwärzung einiger Beweismittel eingereicht.

Die SEC fordert das Gericht auf, Ripples Antrag auf Geheimhaltung von Finanz- und Wertpapierverkaufsinformationen abzulehnen. Diese Informationen seien "gerichtliche Dokumente", da sie im Zentrum der Argumente beider Parteien stehen und die Entscheidungsfindung des Gerichts beeinflussen könnten. Interessanterweise stellt die SEC die Geheimhaltung von Ripples jüngsten Finanzberichten "als Ganzes" nicht infrage. Sie hat nichts gegen den Antrag des Unternehmens, fünf gesamte Anlagen und viele der vorgeschlagenen Schwärzungen für die Zwecke der Rechtsmittelverhandlungen zu verbergen. Allerdings lehnt die SEC strikt ab, Informationen über Ripples Einnahmen und Ausgaben seit 2014 zu schwärzen.

SEC drückt weiter drauf

Laut der SEC könnten diese Daten mehr Klarheit über Ripples XRP-Verkäufe bringen und eine entscheidende Rolle im Rechtsprozess spielen. "Ripple möchte verbergen, in welchem Ausmaß es XRP zu unterschiedlichen Preisen angeboten hat. Die Phase der Rabattangebote geht bis ins Jahr 2014 zurück und endete im Dezember 2020. Ripple hat nicht gezeigt, wie die vor vier Jahren gewährten Rabatte relevant sind, insbesondere da Ripple behauptet, es habe die Art und Weise des XRP-Verkaufs und seine Verträge geändert," so die Behörde.

ODL ausgenommen

Bill Morgan, ein bekannter Befürworter von XRP, betonte, dass die SEC bereits weiß, dass Ripples On-Demand Liquidity (ODL)-Verkäufe keine Anlageverträge sind. In einem von ihm geteilten Auszug aus der jüngsten Antwort der SEC wurde hervorgehoben, dass Ripple versucht, das Ausmaß zu verbergen, in dem es XRP zu unterschiedlichen Preisen angeboten hat.

Diese Rabattangebote gingen bis ins Jahr 2014 zurück und endeten im Dezember 2020. Die SEC argumentierte weiter, dass Ripple nicht gezeigt habe, wie die vor vier Jahren gewährten Rabatte relevant seien, insbesondere da Ripple behauptet, es habe die Art und Weise des XRP-Verkaufs und seine Verträge geändert. Zudem betonte die Behörde, dass die aktuellen Verträge von Ripple nicht diejenigen sind, die im Fokus stehen.

Morgan erläuterte die Position der SEC weiter und erklärte, dass keine der Verkäufe an Institutionen mit Rabatten ODL-Verträge seien. Die SEC hätte die ODL-Verträge geprüft und festgestellt, dass diese keine Rabatte oder Merkmale aufweisen, die in der zusammenfassenden Beurteilung, die institutionelle Käuferverträge zu Anlageverträgen machte, erwähnt wurden.

Morgan stellte fest, dass ODL-Verträge Kunden verpflichten, XRP zum Marktpreis zu kaufen und die Token in ODL-Transaktionen zu nutzen, ohne sie als Investitionen zu halten. Er hinterfragte, warum Richterin Torres diese Verträge ähnlich wie andere institutionelle Vereinbarungen kategorisierte und spekulierte, dass die SEC wisse, dass ihre Haltung zu den ODL-Verkäufen falsch sei.

XRP Preis und Bitcoin Dominanz aktuell

Ein Blick auf den Bitcoin-Dominanz-Chart offenbart eine faszinierende Entwicklung. Seit 2016 prallt die Bitcoin-Dominanz in der Dreimonats-Kerzenchart kontinuierlich an einer ultimativen Widerstandslinie ab. Derzeit steht die Dominanz bei 56%, doch es wird erwartet, dass sie bis Ende des Jahres auf 44% sinkt. Diese prognostizierte Abnahme könnte der Zündfunke sein, der einen massiven Bullenlauf für XRP entfacht.

Bitcoin Dominance, Quelle: www.coinmarketcap.com

Dark Defender betont in seiner Analyse die Bedeutung dieser technischen Muster. Die XRP/BTC-Paarung steht auf einem kritischen Unterstützungsniveau, was auf eine mögliche Marktumkehr hindeutet. Wenn die Bitcoin-Dominanz schwächelt, dürfte XRP an Fahrt aufnehmen und seinen Kurs nach oben treiben.

Historisch gesehen haben Phasen niedriger Bitcoin-Dominanz häufig zu Altcoin-Rallyes geführt, was Kryptowährungen wie XRP begünstigt. Diese erwartete Marktbewegung erinnert an frühere Bullenläufe, bei denen XRP erhebliche Gewinne verzeichnen konnte. Die Muster im Bitcoin-Dominanz-Chart und in der XRP/BTC-Paarung bieten eine solide Grundlage für die Vorhersage eines bevorstehenden Bullenlaufs für XRP in den Jahren 2024-2025. Ach Dogeverse, ein Multi Chain Token, soll laut Analysen enorm von der aufkommenden Rally profitieren. Dieser Token wird schon bald launchen, und kann auf 6 der größten Blockchains gleichzeitig gehandelt werden.

Trotz der aktuellen Baisse auf dem breiten Markt hat XRP in der vergangenen Woche eine beeindruckende Widerstandsfähigkeit gezeigt. Der Token kletterte von etwa 0,4979 USD auf 0,5300 USD, bevor er wieder nach unten korrigierte und sich in Richtung 0,5000 USD bewegte. Die Marktkapitalisierung und das Handelsvolumen von XRP liegen derzeit bei 30 Milliarden USD bzw. 1,8 Milliarden US- Dollar Handelsvolumen. Es bleibt spannend zu beobachten, ob sich die Vorhersagen von Dark Defender bewahrheiten und XRP tatsächlich einen neuen Höhenflug erleben wird.

Dogeverse vor Bullrun

Dogeverse ist ein vielversprechendes neues Meme-Token-Projekt, das sich durch seine multichain-fähige Technologie auszeichnet. Es nutzt Bridging-Technologie, um die Interoperabilität über sechs führende Blockchain-Netzwerke hinweg zu ermöglichen, darunter Ethereum, Solana, BNB-Chain, Avalanche und Base. Diese multichain-Strategie erhöht die Flexibilität und Nachhaltigkeit des Tokens, da Benutzer ihre Dogeverse-Token problemlos zwischen verschiedenen Ökosystemen transferieren können, um Zugang zu einzigartigen Funktionen und Anwendungen zu erhalten.

Multi Chain Bridging von Dogeverse, Quelle: https://the-dogeverse.com/de

Die Einführung des Dogeverse-Tokens könnte im bevorstehenden Bullrun besonders erfolgreich sein, da die Fähigkeit, auf mehreren Ketten zu launchen, seine Attraktivität für eine breite Nutzerbasis erhöht.

Mit einem Hardcap von 17 Millionen und einer ererichten Summe von über 15 Millionen steht der Launch des Token schon unmittelbar bevor.

Diese multichain-Fähigkeiten und die damit verbundene Zugänglichkeit könnten Dogeverse zu einem der größten Gewinner im nächsten großen Marktaufschwung machen und es ihm ermöglichen, im Bullrun neue Höhenflüge zu erreichen.

