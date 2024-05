Carestream bringt die Software Image Suite MR 10 auf den Markt, um die Produktivität und Effizienz zu steigern und gleichzeitig eine für Radiologen und Röntgenassistenten benutzerfreundlichere Bildgebung zu ermöglichen.

Dank einer benutzerfreundlichen Benutzeroberfläche, speziellen Mess-Tools und einem optionalen Mini-PACS-Modul trägt die Software Image Suite von Carestream dazu bei, die Bildgebungsleistung sowohl bei Computerradiographiesystemen (CR) als auch bei digitalen Röntgensystemen (DR) zu optimieren.

"Unsere Software Image Suite wurde eigens mit der Zielsetzung entwickelt, dass sie Radiologen und Röntgenassistenten die Vorteile bietet, die sie benötigen, um sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können ihre Patienten", so Praveen Rajgopal, Global Product Marketing Manager "Image Suite MR 10 trägt dazu bei, dass die Behandlung der Patienten noch mehr in den Mittelpunkt rückt."

Zu den neuen Funktionen, die zur Steigerung der Produktivität und Effizienz beitragen, zählen unter anderem:

Unterstützung für Focus HD Detector 1 Diese Unterstützungsfunktionen tragen dazu bei, die Effizienz zu steigern und den Nutzwert von nachgerüsteten DR-Bildgebungssystemen zu optimieren.

Diese Unterstützungsfunktionen tragen dazu bei, die Effizienz zu steigern und den Nutzwert von nachgerüsteten DR-Bildgebungssystemen zu optimieren. DR TQT Mit dieser Funktion können Radiologen und Röntgenassistenten eine umfassende Qualitätskontrolle (Total Quality Testing) durchführen und so die Spitzenleistung von DR-Detektoren gewährleisten.

Verbesserungen für die klassische CR-Mammographie Neue Verbesserungen bei der CR-Mammographie bieten mehr Kontrolle und Flexibilität und verbessern die Bildqualität. Dies sorgt für mehr Sicherheit bei der Diagnose.

Optionales DR LLI Auto-Stitching2 Mit dieser Funktion können Aufnahmen bei Bedarf automatisch zusammengefügt werden, was Zeit und Aufwand spart.

"Mit diesen neuen Funktionen setzt unsere Software Image Suite neue Maßstäbe und ermöglicht eine radikal verbesserte Bildgebung", so Rajgopal. "Dank dieser Neuerungen tragen wir dazu bei, den Bildgebungsprozess sowohl für Radiologen und Röntgenassistenten als auch für die Patienten einfacher und stressfreier zu gestalten."

Über Carestream Health

Carestream ist ein weltweiter Anbieter von medizinischen Bildgebungssystemen, Röntgenbildsystemen für die zerstörungsfreie Materialprüfung sowie Präzisionsfilmen für eine breite Palette von industriellen, medizinischen, elektronischen und anderen Auftragsanwendungen. All dies wird durch ein weltweites Service- und Support-Netzwerk unterstützt Für weitere Informationen über das breite Portfolio an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen des Unternehmens wenden Sie sich bitte an Ihren Carestream-Vertreter, rufen Sie die Nummer 1-888-777-2072 an oder besuchen Sie die Website www.carestream.com.

CARESTREAM ist eine Marke von Carestream Health.

___________________

1 Focus HD Detectors sind nicht in allen Regionen erhältlich.

2 Optionales Long-Length Imaging Auto-Stitching ist nicht in allen Regionen erhältlich.

Melody Warner (Global Content and Communications Manager): Tel. (585) 789-8745