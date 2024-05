Microsofts neue KI-Ära beginnt

Werbung







Der KI-Wettstreit zwischen den Erzrivalen Apple und Microsoft geht in eine neue Runde. Der US-Technologiekonzern Microsoft wird zukünftig seine Computer mit einem Zusatzchip für spezielle Anwendungen im Bereich der Künstlicher-Intelligenz ausstatten.



Microsoft baut den Pfad der Künstliche Intelligenz weiter aus und plant Windows-PCs auf die KI-Ära umzustellen. In der Zukunft werden Microsoft-PCs mit einem Zusatzchip ausgestattet, der eine alltägliche Nutzung von künstlicher Intelligenz ermöglicht. Zum Kern des Plans gehört auch eine neue KI-Assistenz, welche auf Entwicklungen des Chat-GPT-Erfinders OpenAI basiert. Entsprechende Vorkehrungen zur Einleitung der KI-Ära traf Microsoft bereits und passte seine Betriebssysteme an. Während der größte Konkurrent Apple seine Prozessoren der M-Serie unter dem eigenen Dach entwickelt, werden Windows-Computer auf Chipsysteme von Qualcomm zurückgreifen. CEO Sataya Nadella steuert Microsoft mit viel Energie in das KI-Segment. Der US-Konzern gilt in puncto Künstlicher Intelligenz inzwischen als einer der Vorreiter.









Quelle: HSBC