Die meistgehandelten Produkte: Starke Nachfrage bei Gold und Rheinmetall

Der DAX® verzeichnet am Dienstag leichte Verluste, bleibt jedoch in der Nähe seines Rekordhochs von 18.893 Punkten. Am Pfingstmontag schloss der DAX® nach einem impulslosen Handel 0,4 Prozent höher bei 18.769 Punkten. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten waren zwei Short-Produkte auf Gold und Long-Produkte auf Redcare Pharmacy und RWE.

Der Goldpreis hat sich zum Wochenstart erneut stark präsentiert und bei 2.450,07 Dollar ein neues Rekordhoch erreicht. Ein nachlassender Inflationstrend in den USA, anhaltende geopolitische Spannungen und Käufe von Zentralbanken aus Schwellenländern verleihen dem Edelmetall Unterstützung. Anleger:innen sicherten sich gegen das hohe Preisniveau ab und kauften K.o.-Short Produkte. Bei den klassischen Optionsscheinen standen heute Call-Produkte auf NVIDIA, Bayer, Palantir sowie der DAX® im Allgemeinen hoch im Kurs. Der Chiphersteller NVIDIA profitiert erheblich vom KI-Hype, und zahlreiche Experten haben aufgrund der steigenden Nachfrage zuletzt positiv für die Tech-Aktie gestimmt, weshalb Anleger:innen verstärkt Call-Produkte nachfragen. Zu den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen zählen heute Long-Produkte auf Rheinmetall, Coinbase und JD.com. Seit geraumer Zeit tendiert die Rheinmetall-Aktie in einem weiten Bereich, der sich zwischen etwa 500 Euro und dem Höchststand von 571,80 Euro erstreckt. Angesichts des kraftvollen Wochenbeginns am Montag richten Investoren nun verstärkt ihren Blick erneut nach oben und kaufen Faktor-Long Produkte.

Anleger:innen warten heute gespannt auf Anzeichen zur zukünftigen Geldpolitik der US-Notenbank Fed, insbesondere ob im Herbst eine erste Zinssenkung erfolgen könnte.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Redcare Pharmacy Call HC0TKN 6,36 97,20 EUR 33,591456 EUR 1,5 Open End Gold Put HD4J3N 25,87 2419,09 USD 2699,03051 USD 7,5 Open End Gold Put HC6JMP 3,22 2419,09 USD 2452,289432 USD 68,7 Open End RWE AG Call HZ8ZZA 10,78 34,31 EUR 23,633754 EUR 3,16 Open End Gold Call HD4ELX 12,14 2418,07 USD 2287,517491 USD 24,1 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.05.2024; 11:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag NVIDIA Corp. Call HC24M5 0,89 99,125 EUR 95 EUR 11,24 13.12.2023 Bayer AG Call HC4BCM 2,81 15183,50 EUR 14800 Punkte 54,24 16.05.2023 DAX ® Call HC37SB 9,73 15183,50 EUR 15000 Punkte 9,72 12.03.2024 Palantir Technologies Call HC4B90 2,73 15183,50 EUR 15100 Punkte 55,61 11.04.2023 DAX ® Put HC0XR2 1,3799 15183,50 EUR 10500 Punkte 63,42 19.12.2023

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.05.2024; 11:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Long HC4733 78,15 525,20 EUR 398,507764 EUR 4 Open End Coinbase Global Inc. Long HD39MB 6,45 231,44 USD 168,941888 USD 4 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9T 7,54 525,40 EUR 455,428089 EUR 7 Open End Rheinmetall AG Long HD58FZ 27,83 525,40 EUR 425,070583 EUR 5 Open End JD.com Inc. Long HD36WN 15,14 303,04 USD 227,346461 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.05.2024; 11:30 Uhr;

