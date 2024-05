Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6/ WKN A0M93V), ein führender Inkubator und Investor in die Blockchain-Industrie, freut sich bekannt zu geben, dass ihr Portfolio-Unternehmen peaq, eine führende Layer-1-Blockchain für Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePIN), erfolgreich 20 Millionen US-Dollar im Rahmen eines öffentlichen Token-Starts auf der Plattform CoinList eingeworben hat, so Advanced Blockchain in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

