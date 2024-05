BERLIN (dpa-AFX) - Die geschäftliche Lage der Landwirte in Deutschland hat sich nach Branchenangaben eingetrübt. "Unsere Betriebe sind wieder in ein wirtschaftlich schwierigeres Fahrwasser geraten", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied am Dienstag. Nach vorliegenden Zahlen müsse für das bis Ende Juni laufende aktuelle Wirtschaftsjahr 2023/24 mit einem Gewinneinbruch zwischen 30 und 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gerechnet werden. Die Erzeugerpreise bei den meisten wichtigen pflanzlichen und tierischen Produkten seien nun deutlich niedriger.

Im vorigen Wirtschaftsjahr 2022/23 war der durchschnittliche Gewinn der Betriebe nach Daten des Bauernverbands auf das Rekordniveau von 115 400 Euro gestiegen - ein Plus von 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Davon sind aber unter anderem noch Investitionen zu bezahlen. Schon im Jahr davor hatten sich die Ergebnisse von einer Durststrecke erholt./sam/DP/jha