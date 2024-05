© Foto: Pexels



Die US-Börsenaufsichtsbehörde könnte nun doch vor einer Ether-Spot-ETF-Genehmigung stehen. Bitcoin und Ether schalten in den Rallyemodus.Bitcoin ist am frühen Dienstag auf über 71.000 US-Dollar gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit Anfang April erreicht. Ether ist zeitweise um über 19 Prozent auf 3.700 US-Dollar angestiegen, nachdem Bloomberg-Analysten die Wahrscheinlichkeit, dass ein börsengehandelter ETH-Spotfonds (ETF) in den USA zugelassen wird, von 20 auf 75 Prozent erhöht hatten. [twitter]1792636523050906102[/twitter] Später berichtete CoinDesk, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) die Börsen für börsengehandelte Ether-Fonds aufgefordert hat, die 19b-4-Unterlagen vor …