(shareribs.com) London 21.05.2024 - Nachdem der Kupferpreis in London am Montag ein neues Rekordhoch erreicht hat, setzt am Dienstag eine Konsolidierung ein. Die Fundamentaldaten bleiben stark. In den vergangenen Wochen ist der Kupferpreis deutlich gestiegen, an der Comex und der Nymex wurden Rekordhochs von über 5,00 USD pro Pfund verzeichnet. Am gestrigen Montag kletterte die Tonne Kupfer auf über ...

