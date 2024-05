Mit seiner Roadmap "Vision 2030" strebt Saudi-Arabien nach einer modernen, prosperierenden Gesellschaft. Die Premiere von EDITION Hotels in Dschidda ist ein Beweis für diese Anstrengungen. Indem es den dynamischen Spirit und den einzigartigen Charakter von Dschidda einfängt, eröffnet EDITION Hotels nicht nur sein erstes Hotel in der Region, sondern stellt ein kategoriedefinierendes Konzept vor, das sich nahtlos in die Ziele des Manifests für den Wandel im Königreich einfügt.

Die Eröffnung von The Jeddah EDITION am 2. Mai 2024 markiert einen entscheidenden Moment. Das Hotel reflektiert das Streben Saudi-Arabiens nach wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Diversifizierung und ist eine physisches Monument für das Versprechen des Landes, seine Bürger zu unterstützen und das wirtschaftliche Wachstum zu fördern. Mit seiner reichen Geschichte als Tor zu Mekka und pulsierendes Handels- und Kulturzentrum verkörpert Dschidda die Essenz von "Jeddah Ghair" einer Stadt, die Konventionen herausfordert und Unterschiede toleriert. In dieser dynamischen Metropole, in der Traditionen und Moderne aufeinandertreffen, verspricht die Ankunft von EDITION einen neuen Aufbruch.

Während sich die Wahrnehmung Saudi-Arabiens in der Welt verändert, symbolisiert The Jeddah EDITION den Weg des Königreichs in eine progressive Zukunft. Mit seinem multikulturellen Ethos und innovativem Ansatz wird dieses neue Mitglied der EDITION-Familie dazu beitragen, das Hotelgewerbe in der Region neu zu definieren und das Fundament für eine Ära des Wachstums und des Wohlstands zu legen.

Die Eröffnung von The Jeddah EDITION wurde durch eine außergewöhnliche Zusammenarbeit zwischen Marriott International, EDITION Hotels und Yabu Pushelberg ermöglicht, die unter der visionären Leitung von Sela und seinem Managing Director Dr. Rakan Al Harthi zustande kam. Die Partnerschaft verkörpert eine delikate Balance, bei der die lebendige Kultur und die reichen Traditionen Dschiddas eins werden mit dem temperamentvollen Geist, der Raffinesse und der Leidenschaft der Marke, Horizonte zu erweitern. Aus dieser Fusion geht ein einzigartiges Ganzes hervor, das mehr als die Summe seiner Teile ist und die Essenz des Ostens mit der Innovation des Westens nahtlos verschmilzt und so ein unvergleichliches Erlebnis authentischer Gastlichkeit ermöglicht.

Josh Fluhr, Senior Vice President und Global Managing Director von EDITION, kommentiert: "In dieser Zeit des Wandels in der reichen Geschichte des Landes freuen wir uns, die Marke EDITION in Saudi-Arabien weiter zu expandieren. Durch unsere inspirierende Partnerschaft mit Dr. Rakan Al Harthi und seinem Team bringen wir das einzigartige EDITION-Konzept nach Dschidda, das den Luxusstandard im Königreich weiterentwickeln wird."

The Jeddah EDITION unterstützt Saudi-Arabiens faszinierende Reise der Transformation, auf der elegante Raffinesse, Stilsicherheit und eine neue Ära des stillen Luxus aufeinandertreffen. Das urbane Resort liegt an der Corniche von Dschidda einem 30 Kilometer langen Küstenabschnitt am Roten Meer, nur wenige Schritte von der Kunstpromenade von Dschidda und eine kurze Fahrtstrecke von Destinationen wie Al-Balad, eines UNESCO-Kulturerbes im historischen Teil der Stadt, und der Red Sea Mall entfernt. In direkter Nachbarschaft einer der spannendsten Kurven der saudi-arabischen Grand-Prix-Rennstrecke eine der schnellsten in der Formel 1 grenzt das Hotel an den Jeddah Yacht Club und den Yachthafen. Es befindet sich in einem eleganten Flachbau, der einer Superyacht nachempfunden wurde. Bei Einbruch der Dunkelheit verwandelt sich der Yachthafen in einen Ort der Gastfreundschaft, an dem die Einheimischen bis spät in die Nacht hinein am Ufer dinieren und Einkäufe erledigen.

Inmitten einer Oase angelegter Gärten mit acht Meter hohen Palmen entfaltet sich das Hotel, das von EDITION kreativ programmiert und konzipiert wurde, wie ein vierteiliges Theaterstück. Das Gebäude wurde im Rahmen einer Partnerschaft von EDITION mit dem internationalen Designstudio Yabu Pushelberg entworfen und ist fest mit dem starken Bezug der Marke EDITION zu raffinierter Einfachheit und Stil verbunden. Das Hotel verfügt über 52 Zimmer und 11 Suiten, darunter zwei Penthouses, eine Dachterrasse mit Pool, Spa, Fitnessraum sowie zwei Lounges und ein eigenes Restaurant mit akribisch kuratierten kulinarischen Konzepten des renommierten New Yorker Küchenchefs Cédric Vongerichten.

Wie bei allen EDITION-Hotels bildet die Lobby das pulsierende Herz des Hotels und umgibt die Gäste beim Betreten der offenen Lobby mit dem charakteristischen Duft des Hauses. Unter den 12 Meter hohen Decken fällt der Blick auf eine große orangefarbene Acrylkugel des Künstlers Vincent Leroy. Inspiriert von Dschiddas berühmten Sonnenauf- und -untergängen, strahlt das Morgenlicht durch die Installation und wirft einen warmen, sphärischen Schein auf die geradlinigen, speziell gebürsteten Wände aus weißer Eiche und die Travertinböden. Die Hotelrezeption mit einer nussbaumgetäfelten Nische und einer skulpturalen Theke aus massivem Nussbaumholz bietet gepolsterte Ohrensessel, die zusammen mit einem hochwertigen Perserteppich aus iranischer Seide sowie einer Konsole und Beleuchtung von Christian Liaigre ein intimes Ensemble bilden. Einen pittoresken Moment erzeugt die Aufzugslobby im Erdgeschoss mit einem Spiegel aus geformtem und oxidiertem, getöntem Glas des Künstlers Christopher Gaignon.

Unmittelbar neben der Lobby befindet sich die lichtdurchflutete Lobby Lounge, die nahtlos von einem geselligen Raum in den nächsten übergeht. Flankiert von zwei großformatigen, goldenen Acryl-Holzpaneelen des in New York lebenden Künstlers John Jackson reflektieren die Werke das sich verändernde Tageslicht, intensivieren die goldgelben Farbtöne und sind zugleich eine Hommage an die saudi-arabische Kultur und die unvergesslichen Sonnenuntergänge von Dschidda. Einen eleganten Kontrast dazu stellen die geschwungenen Molteni&C-Sofas, die Henge-Tische und die Avenue Road-Clubsessel aus weißem Leinen her, die um weiße Marmor-Couchtische gruppiert sind.

In der anschließenden Lobby Bar setzen eine Schwarz-Weiß-Fotoserie des Künstlers Richard Phibbs, ein originaler königspurpurner Billardtisch von Blatt Billiards und ein speziell angefertigter, mit Blattgold gerahmter Spiegel über dem Tresen aus Nero Marquina-Marmor die richtigen Akzente. Die Couchtische aus Eichenholz und die Möbel von Christian Liaigre in diesem warmen und einladenden Raum werden ergänzt durch Fußböden aus amerikanischem Schwarznussholz, verputzte Wände mit Stuckdetails und durchsichtige weiße Leinenvorhänge in voller Raumhöhe. Tag und Nacht wird die Lobby Bar der Stadt als sozialer Nexus dienen. Gäste werden handgemachte Getränke, Kaffee von einer lokalen Rösterei und eine Auswahl an Teesorten genießen und aus einem Menü leichter Snacks und einer vielfältigen Auswahl an Gebäck wählen können. Im Außenbereich sorgt die weitläufige Terrasse, die das gesamte Gebäude umfasst, für einen harmonischen Übergang zwischen den Räumlichkeiten mit Boccia-Platz und Blick auf das Rote Meer und die Schwimmende Moschee.

Maritime ein Name, der den kulinarischen Entdeckergeist beschwört ist das charakteristische zeitgenössische französisch-asiatische Restaurant des Hotels, das vom berühmten Küchenchef Cédric Vongerichten konzipiert wurde. Der von Zagat als einer der 30 besten Köche unter 30 Jahren anerkannte Küchenchef Cédric hat sein Handwerk in einigen der berühmtesten Küchen der Welt perfektioniert, darunter das mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete El Bulli in Spanien. Seine einzigartige Karriere in den prestigeträchtigsten Restaurants steht in der Tradition seines Vaters Jean-Georges Vongerichten, eines sehr erfolgreichen Küchenchefs und Gastronoms.

"Das Maritime ist inspiriert von meiner Liebe zu asiatischen Aromen, die während meiner Zeit in Bangkok entstanden ist, verbunden mit meiner Leidenschaft für französische Kochtechniken. Ich habe ein Menü kreiert, das die verschiedenen Kulturen widerspiegelt und die aromatischen Gewürze der Region mit den besten regionalen Zutaten kombiniert", so Küchenchef Cédric Vongerichten.

Das Maritime, das von Sonnenaufgang bis in die späten Abendstunden geöffnet ist, serviert perfekt zubereitete Speisen, die zum gemeinsamen Genießen gedacht sind. Die Gewürze geben den Ton an und verleihen Tiefe, Geschmack und Aroma, während sie asiatische und arabische Empfindungen miteinander verbinden. Entdecken Sie exquisite kulinarische Kreationen wie Garnelenbällchen aus der Region, die von Zitronengras Beurre Blanc und Kaviar begleitet werden, sowie innovative alkoholfreie Getränke wie den Saffron Spritz, der mit Ingwerhonig und frischem Safran Ihre Geschmacksknospen betört. Das Restaurant umfasst zwei private Speisesäle und eine offene Showküche, und das Design verkörpert den kulturellen Reichtum des kulinarischen Angebots. Sein Interieur wird bestimmt von geschwungenen, pflaumenfarbenen Samtbänken, Esstischen aus Nussbaumholz und Thonet-Stühlen mit Rattangeflecht. Kunstvolle Details wie Spiegel aus gealtertem Glas, Topfpflanzen aus Bananenblättern, blau-weiße chinesische Töpferwaren und ein wertvoller iranischer Perserteppich aus Seide unter dem gemeinsamen Esstisch runden den lebhaften Raum ab. Die Terrasse des Restaurants mit Blick auf das Rote Meer ist von Topfpflanzen und mehr als 150 Jahre alten Olivenbäumen umsäumt. Rosafarbene, mit Bougainvillea bedeckte Pergolen bieten Schutz vor der Sonne, während lange Mittagessen unbeschwert in Drinks zur goldenen Stunde und verträumte Abendessen übergehen.

Folgen Sie dem eichenholzgetäfelten Korridor bis zu den teeblauen Samtvorhängen, um zu The Den zu gelangen einem abgeschiedenen Ort, an dem Zigarrenliebhaber entspannen können. Einzigartig im EDITION-Portfolio ist die intim beleuchtete Lounge, die mit maßgefertigten, getufteten, blaugrünen Samtbänken und sattbraunen Sesseln und Hockern ausgestattet ist. An den Wänden hängen skurrile Fotografien des Künstlers Christian Vieler in klassisch verzierten Rahmen, die die unbändige Freude von Hunden beim Fangen von Leckerlis zeigen und dem Raum eine kuriose Note verleihen. An der lackierten Theke aus Palisanderholz lassen sich einzeln aufgebrühter Kaffee und alkoholfreie Getränke wie The Den Sour genießen, am besten begleitet von leichten Häppchen von Küchenchef Cédric Vongerichten, gefolgt von einer handgerollten Zigarre unter dem Sternenhimmel auf der privaten Terrasse ein wahrer Traum für Zigarrenliebhaber von nah und fern.

Die 52 Zimmer und 11 Suiten befinden sich im dritten und vierten Stockwerk des Hotels und schaffen den ultimativen urbanen Rückzugsort. Die Zimmer sind ein unaufdringlicher Ruhepol, der die künstlerischen und handwerklichen Qualitäten des charakteristischen EDITION-Designs betont. Die Bäder aus Travertin gehen nahtlos in helle Räume aus weißer Eiche über, und die Terrassen bieten Ausblick auf das Rote Meer oder die Formel-1-Strecke. Jedes Zimmer ist sorgfältig eingerichtet, um einen beruhigenden Raum zu schaffen. Mit Travertinböden, Wandverkleidungen aus weiß geölter Eiche, die mit Schwarz-Weiß-Fotografien des alten Dschidda verziert sind, und maßgefertigten Möbeln wie den eingefügten Lederkopfteilen sind die Gästeunterkünfte eine Vision von dezentem Luxus. Freistehende Badewannen und die charakteristischen EDITION Le Labo-Toilettenartikel vervollständigen die entspannende Enklave.

Das Penthouse und das Royal Penthouse heben The Jeddah EDITION von anderen Hotels ab und verschaffen den Gästen ein unvergleichliches Erlebnis. Das Penthouse mit zwei Schlafzimmern und zwei eigenen Bädern erstreckt sich über eine Fläche von 240 Quadratmetern. Sein helles und geräumiges Wohnzimmer ist mit einem Sofa von Christophe Delcourt, einem Couchtisch aus Nienkemper-Metall und einem Sessel und Hocker von Liaigre aus Bronze ausgestattet. Der exquisite Speisesaal verfügt über einen weißen Marmortisch mit 10 Plätzen. In einem zusätzlichen Sitzbereich sind schwarze Liaigre-Holzsessel und weiße Leinenpolster-Sessel rund um einen Holly Hunt Tudor-Couchtisch gruppiert. Eine weitläufige und üppig bepflanzte Terrasse mit Blick auf das Rote Meer, den Jeddah Yacht Club und die Formel-1-Rennstrecke bietet zwei separate Lounges, die ein perfektes Ambiente für private Abendessen schaffen. Ein direkter Zugang führt über eine private Treppe zum Pooldeck und Dach.

Am anderen Ende des Hotels befindet sich das spektakuläre Royal Penthouse mit 600 Quadratmetern und Duplexarchitektur, das sich über die dritte und vierte Etage erstreckt mit bevorzugter Sicht auf Grand-Prix-Rennen, das Rote Meer und die prachtvolle Schwimmende Moschee Al Rahmah. Um allen Bedürfnissen gerecht zu werden, bietet das Royal Penthouse eine elegante Terrasse mit Ess- und Wohnbereichen sowie einen privaten Aufzug, eine eigene Speisekammer und einen Raum auf dem darunter liegenden Stockwerk, der für private Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen ist. Die hellen Innenräume beinhalten ein legeres und formelles Wohnzimmer, ein Esszimmer und zwei Schlafzimmer mit eigenen Wohnzimmern, großen begehbaren Kleiderschränken, luxuriösen Badezimmern und einem atemberaubenden Blick auf das Rote Meer. Ganz im EDITION-Stil sind die Penthouses elegant und raffiniert in neutralen Tönen gehalten und mit Kunstobjekten und Möbeln von Christophe Delcourt und Christian Liaigre dekoriert. Die raumhohen Regale mit Kunstobjekten und einer Auswahl an Büchern, die Themen von Mode über Architektur bis hin zu Kunst abdecken, geben dem Raum einen wohnlichen Charakter.

Auf der vierten Etage befindet sich The Roof ein verträumter Ort, der von mediterranen Strandclubs inspiriert ist. Sie ist ideal für Einheimische und Reisende und bietet private Ecken und Lounges im Grünen mit Panoramablick auf den pulsierenden Yachthafen, den Jeddah Yacht Club und die F1-Strecke. Der elegante 14-Meter-Pool ist mit Sonnenliegen und Bougainvillea-geschmückten Cabanas mediterranen Topfpflanzen umsäumt. Auf der Speisekarte steht eine Vielzahl von über Holzfeuer zubereiteten Gerichten la carte und zum gemeinsamen Verzehr, darunter ein gegrillter Oktopus mit Fingerling-Kartoffeln und Labneh, die man nach einem Tag mit eisgekühlten frisch gepressten Säften oder Frappés am Pool genießen kann. Die vierte Etage beherbergt außerdem einen Fitnessraum und The Spa, das mit seiner warmen Walnussvertäfelung und der sanften Beleuchtung Entspannung verspricht. Der Eingangsbereich ist mit Malerei der Kopenhagener Künstlerin Anne Nowak dekoriert. Das Angebot von The Spa reicht von Gesichtsbehandlungen bis hin zu Massagen mit Produkten von Natura Bissé aus Barcelona.

Zum Beginn eines modernen neuen Zeitalters im Königreich Saudi-Arabien ist The Jeddah EDITION ein einzigartiges Hotel, das Saudi-Arabiens Vision 2030 unterstützt und weltweite Aufmerksamkeit auf eine der aufregendsten Städte des Landes lenkt.

The Jeddah EDITION

7044 Al Kurnaysh Br Rd, Ash Shati, Dschidda 23613, Saudi-Arabien

info.jed@editionhotels.com

Hotel: +966 12 514 0000

Reservierungen: +966 12 514 8787

ÜBER EDITION HOTELS

EDITION Hotels bieten eine unerwartete und erfrischende Auswahl an individualisierten, maßgeschneiderten, einzigartigen Hotels, die den Kodex des traditionellen Luxushotels neu definieren. Hier finden Sie das Beste aus Gastronomie, Unterhaltung, Dienstleistungen und Annehmlichkeiten, "alles unter einem Dach". Jedes EDITION-Hotel ist einzigartig und repräsentiert die besten Seiten der kulturellen und sozialen Szene seines Standorts und seiner Zeit.

Mit seiner Individualität, Authentizität, Originalität und einem einzigartigen Ethos spiegelt jedes einzelne Hotel die Atmosphäre und den aktuellen Zeitgeist seines Standorts wider. Obwohl sich die Hotels äußerlich unterscheiden, wird eine einheitliche ästhetische Identität der Marke in ihren Ansätzen und Einstellungen zum modernen Lebensstil deutlich. Bei EDITION steht nicht das äußere Erscheinungsbild im Vordergrund, sondern eine besondere Geisteshaltung und ihre Wirkung auf unsere Gäste. Elegante Gemeinschaftsräume, hochwertige Materialien, Designs und Details unterstützen das Erlebnis, ohne es zu dominieren.

Mit Blick auf den unterversorgten Markt von wohlhabenden, kulturell versierten und serviceverwöhnten Gästen erkundet die Marke EDITION mit ihrem Erlebnis und Lifestyle die beispiellose Schnittmenge und das harmonische Gleichgewicht zwischen stilprägendem, innovativem Design und einem zuverlässigen, exzellenten Serviceangebot auf globaler Ebene. Derzeit betreibt EDITION 20 Hotels in New York und am Times Square, in Miami Beach, West Hollywood, Tampa, Barcelona, Bodrum, London, Reykjavik, Madrid, Rom, Abu Dhabi, Dubai, Sanya China, Shanghai, Tokio Toranomon, Singapur, Riviera Maya am Kanai, Mexiko, ein zweites Hotel in Tokio Ginza und Dschidda, Saudi Arabien.

