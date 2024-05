München (ots) -Wie schlägt sich Entertainer Marc Eggers als Umzugshelfer? Kann YouTuber Sascha Hellinger als Manager eines der berühmtesten Kölner Clubs überzeugen? Und knacken die Content-Creator Rewinstagram, Tim Gabel und Inscope das "Rätsel Impossible"? In ihrem neuen Format "Die Rinos" stellen sich die sechs Top-Creator ab Sonntag, 26. Mai 2024 auf Joyn neuen Herausforderungen. Verrückte Challenges, nervenaufreibende Mutproben und jede Menge Spaß sind Programm. Comedy-Entertainment gefilmt im authentischen Vlog-Style - Das sind "Die Rinos".Thomas Münzner, Programmchef Joyn: "Niemand bietet seinen Zuschauer:innen und Usern in Deutschland ein breiteres und vielfältigeres Programm-Angebot als Joyn. Als Superstreamer sprechen wir alle Zielgruppen an: Mit der Serie "Die Landarztpraxis" eher selbstbewusste Frauen über 40. Mit dem neuen Creator-Format "Die Rinos" bieten wir ein Angebot für junge User: Fünf Social-Media-Stars challengen sich mit viel Sinn für vergnüglichen Unsinn durch das Leben.""Die Rinos", ab Sonntag, 26. Mai mit wöchentlich zwei neuen Folgen exklusiv auf Joyn und anschließend auf YouTubeÜber JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 33.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.Pressekontakt:Pressekontakt:Luisa HollmannTel.: +49 (0) 89 95071185luisa.hollmann@seven.onewww.presse.joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5783643