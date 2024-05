Laut den Analysten von Morgan Stanley ist Tesla für Elon Musk nun wichtiger, denn je. Zu dieser Aussage kommen die Experten, da der Bedarf an Kapital und Daten durch die KI weiterhin rasant wächst. Deshalb steige vor allem die Bedeutung von Tesla innerhalb der "Muskonomie", womit die verschiedenen Unternehmen und Projekte von Musk gemeint sind.Die US-Investmentbank geht davon aus, dass Musks Firmen in den kommenden Jahren gemeinsam einen zweistelligen Milliarden-Dollar-Betrag in KI-Infrastruktur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...