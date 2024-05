Der Dow Jones stieg gestern im frühen Handel auf ein neues Allzeithoch. Doch dann rutschte er in die Verlustzone. Am Ende ging er 0,5 Prozent schwächer aus dem Handel. Der Nasdaq 100 hingegen verbuchte Zugewinne von 0,7 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um Ethereum, Palo Alto, Hims & Hers, ...