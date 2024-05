© Foto: DALL-E



Händler rechnen mit einer großen Aktienbewegung, wenn Nvidia am Mittwoch seine Ergebnisse veröffentlicht. Die Erwartungen an die Volatilität sind allerdings gedämpfter als in der Vergangenheit, zeigen die Optionsmärkte.Nach Angaben des Optionsanalytikers Trade Alert sind die Optionen auf Nvidia bis Freitag für eine Schwankung von 8,7 Prozent in die eine oder andere Richtung gerüstet. Das entspräche einer Schwankung der Marktkapitalisierung von 200 Milliarden US-Dollar. Sollte diese Bewegung eintreten, würde sie weit hinter dem Sprung von 16,4 Prozent zurückbleiben, den die Nvidia-Aktien nach dem jüngsten Quartalsbericht des Unternehmens verzeichneten. "Die Volatilität und die Erwartungen …