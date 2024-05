Der Übertragungsnetzbetreiber würde seine deutschen Aktivitäten gern an die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) verkaufen. Da sich keine Einigung abzeichnet, prüft Tennet nun alternative Wege für die Finanzierung des Netzausbaus. Investitionen in Höhe von 160 Milliarden Euro plant Tennet für den Zeitraum 2024 bis 2033 für den Ausbau des Stromnetzes an Land und auf See. Um das notwendige Eigenkapital für die Aktivitäten in Deutschland aufzubringen, hat der Übertragungsnetzbetreiber den Verkauf seines Deutschland-Geschäfts an die KfW geprüft - also an den Bund. "Obwohl im vergangenen Jahr umfangreiche ...

