Wunderkind, die führende KI-gesteuerte Performance-Marketing-Lösung, gab heute den Start seiner KI-gesteuerten Autonomous Marketing Platform und seiner ersten Anwendung Studio bekannt, die Self-Service-Tools für den kreativen Workflow von Vermarktern und Serviceteams bietet.

Die Autonomous Marketing Platform von Wunderkind nutzt die Kraft der künstlichen Intelligenz (KI), um den gesamten Prozess der Erstellung von Marketinginformationen, Berichten und Optimierungen zu rationalisieren. Durch die Analyse von Billionen von Verhaltensdaten gewinnt die Plattform wertvolle Erkenntnisse, die die Entwicklung und Umsetzung von Strategien erleichtern, die eine unbestreitbare Leistung erzielen. Die Wunderkind-Plattform erfüllt Marketing-Anwendungsfälle, wie die Bereitstellung von verwertbaren Daten durch Identität, die Nutzung von KI zur Bereitstellung von Omnichannel-Erlebnissen, die Messung von Erkenntnissen und die Integration mit dem breiteren Marketing-Ökosystem.

Die Autonomous Marketing Platform stützt sich auf das Wunderkind Identity Network, einen proprietären Identitätsgraphen, der mehr als 9 Milliarden Verbrauchergeräte und 1 Milliarde Opted-in-Verbraucherprofile erkennt und 2 Billionen Ereignisse pro Jahr beobachtet. Dies ermöglicht es Wunderkind, bis zu 50 mehr Verbraucherprofile zu identifizieren als führende E-Mail-Dienstleister (ESPs). Dadurch kann die KI-gestützte Marketing-Engine deutlich mehr personalisierte 1:1-E-Mails und Textnachrichten versenden und so den ROI steigern.

Studio, die erste Anwendung der Plattform-Roadmap

Als entscheidende Marketinginfrastruktur für mehr als 700 Marken und Einzelhändler rationalisiert das Wunderkind Studio den Designprozess, um erstklassige Markenerlebnisse für den gesamten Kreativprozess zu schaffen. Studio bietet die Möglichkeit, kreative Bearbeitungen von Erlebnissen in Echtzeit vorzunehmen, wodurch sich die Zeit für die Erstellung und den Start von Kampagnen für Wunderkind-Kunden um über 50 verkürzt. Die generativen KI-Funktionen (Gen AI) in Studio ermöglichen es Marketingfachleuten, ihre Botschaften schnell zu optimieren und optimale Konversionen auf der Grundlage von Wunderkinds Beobachtung von Billionen von Verbraucherinteraktionen zu gewährleisten.

Studio stellt einen Wendepunkt für Wunderkind dar und markiert eine bedeutende Entwicklung in seiner KI-gesteuerten Produktvision, die sich auf adaptives Lernen und Entscheidungsfindung konzentriert, um die Marketingleistung proaktiv zu steigern. Die Roadmap von Wunderkind umfasst zusätzliche KI-gestützte Anwendungen zur weiteren Optimierung der Erstellung maßgeschneiderter Kundenerlebnisse, eine robuste Publikumsentwicklung und tiefgreifende Analysen zu Engagement und Umsatzzuordnung.

Diese Investition in die Plattform und ihre vernetzten Anwendungen ergänzt das preisgekrönte Managed-Service-Angebot von Wunderkind, das Marken wie Uniqlo, Sonos, Clarks und Kurt Geiger jedes Jahr mehr als 5 Milliarden Dollar an garantierten Umsätzen beschert und in der Regel mehr als 10 der gesamten digitalen Umsätze der Kunden generiert.

Unsere Autonomous Marketing Platform bringt das volle Potenzial unserer proprietären Daten und Best Practices durch KI zur Skalierung", kommentiert Bill Ingram, CEO bei Wunderkind. "Studio reduziert den Zeitaufwand für die Erstellung von Marketing-Kreativitäten und die Steigerung der herausragenden Leistung erheblich. Die kontinuierlichen Investitionen von Wunderkind in KI ermöglichen es uns, dynamische Verbrauchererlebnisse zu liefern, die den Umsatz steigern und gleichzeitig Marken durch massive Veränderungen in der Branche führen."

Molly Delp, Vice President für eCommerce und Digital Marketing bei der Hautpflegemarke True Botanicals, kommentierte: "Wir lieben Wunderkind, weil es sich um einen verwalteten Service handelt, der es uns ermöglicht, uns auf unser Tagesgeschäft zu konzentrieren, während das professionelle Serviceteam für das Engagement und die Steigerung der eCommerce-Einnahmen sorgt, die wir benötigen. Die Einführung von Studio bringt Schnelligkeit und Agilität in unsere Umsatzstrategie."

Wunderkind wird am 26. Juni 2024 ein virtuelles öffentliches Roadmap-Event veranstalten, bei dem weitere Details zur Autonomous Marketing Platform und anderen geplanten Anwendungen vorgestellt werden, die Marketern helfen sollen, ihre Leistung und ihren ROI weiter zu verbessern. Um sich zu registrieren, melden Sie sich hier an.

Über Wunderkind

Wunderkind ist die führende KI-gesteuerte Performance-Marketing-Lösung, die zustimmungsbasierte First-Party-Daten sammelt und anonymen Traffic für Marken identifiziert, um hyper-personalisierte One-to-One-Botschaften zu skalieren. Marken stützen sich auf das Wunderkind Identity Network, eine firmeneigene Datenbank, die 9 Milliarden Geräte und 1 Milliarde zustimmende Verbraucher erkennt und 2 Billionen digitale Transaktionen pro Jahr beobachtet, um ihrer Zielgruppe im richtigen Moment und über den richtigen Kanal die wirkungsvollsten Angebote zu machen. Auf diese proprietären Daten greift die autonome KI-Engine von Wunderkind zu, die sich nahtlos in das bestehende ESP einer Marke integriert, um die Leistung über E-Mail-, Text- und Werbekanäle zu steigern.

Wunderkind ist die einzige Performancelösung, die ihren Kunden eine Umsatzsteigerung garantiert und jährlich über 5 Milliarden Dollar an direkt zurechenbarem Umsatz für Marken in einer Reihe von Branchen liefert. In den eigenen Analyseplattformen der Kunden rangiert Wunderkind oft unter den Top 3 der Umsatzkanäle. Marken wie Harley-Davidson, Perry Ellis und Shoe Carnival arbeiten mit Wunderkind zusammen, um ihre Umsätze durch garantierte Ergebnisse zu steigern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte wunderkind.co.

